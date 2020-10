Statale 690 “Avezzano-Sora”, al via i lavori di manutenzione

AVEZZANO – Anas ha avviato i lavori di manutenzione programmata dei giunti e delle caditoie presenti lungo la statale 690 “Avezzano-Sora”.

I lavori, previsti tra il km 0,000 e il km 39,350, interessano entrambe le direzioni di marcia e verranno completati entro il 30 novembre.

La gestione del traffico veicolare avverrà mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.