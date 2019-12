Al Teatro Fenaroli doppia serata di Teatro Dialettale, per celebrare i 30 anni di attività della compagnia degli Gli Amici della Ribalta di Lanciano

LANCIANO – Il primo spettacolo del 28 dicembre ore 21, “Stasera Eduardo”, è una divertente antologia delle scene tratte dai capolavori di Eduardo. Dalle opere già portate in scena dalla compagnia integralmente, vengono riproposte la “scena della pistola”, surreale e grottesca, da “Non ti pago”; da “Questi fantasmi” l’inizio, con la godibile “anima nera” Raffaele a forbito colloquio con “l’anima in pena” Pasquale Lojacono in un’atmosfera di convincente suggestione; da “Napoli Milionaria” la scena del finto morto; da “Natala in casa Cupiello” la letterina dispettosa di Tommasino figlio di Luca e molto altro ancora. “Stasera Eduardo” è un esperimento che cattura l’attenzione del pubblico dalla prima all’ultima battuta. La Compagnia ricorre a questa panoramica Eduardiana per celebrare un Autore a cui è particolarmente legato e che riesce a coniugare il teatro popolare con una ricchezza di temi esistenziali rimanendo sempre in bilico tra comicità e dramma, usando il dialetto napoletano come strumento privilegiato per trasmettere i sentimenti dei personaggi.

Il secondo, “Non ti conosco più“, in scena il 29 dicembre alle 17, è tratto da un testo di Aldo De Benedetti per la regia di Luigi Marfisi; lo spettacolo è stato pluripremiato nella stagione 2018/2019 all’Aquila e Pescara. Luisa è la bisbetica moglie dell’avvocato Paolo Malpieri che un giorno, dopo una crisi di nervi, non lo riconosce più. Il marito così chiede aiuto al dottor Arielli ma la moglie riconosce in lui il marito. Nel frattempo, arriva in città un’eclettica zia italocanadese di Luisa che non conosce il marito della nipote e tenta di accasare la figlia Evelina all’avvocato, presentato come amico di famiglia di Luisa. Il mattino seguente il dottore, parlando con la dattilografa Ursula, scopre che la crisi è avvenuta quando la moglie ha visto l’avvocato mentre baciava la ragazza. Dopo intrecci, malintesi ed intrighi, Luisa e Paolo faranno finalmente la pace?

INFO E BIGLIETTI

Per info: 339/8201983 – 0872/714755 – www.teatrofenaroli.it

Per lo spettacolo del 29 biglietto ridotto per gli abbonati alla stagione di prosa (€10 I settore – €8 II settore).

Prevendita presso il botteghino del teatro 27 e 28 dicembre (10/12 – 16/19) oppure sul circuito ciaotickets