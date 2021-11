La vendita degli abbonamenti e dei biglietti, fino ad esaurimento posti, sarà effettuata esclusivamente attraverso il circuito I-Ticket

L’AQUILA – Ultimi giorni per acquistare gli abbonamenti alla Stagione Teatrale che propone al pubblico aquilano spettacoli di grande qualità e fascino, da lunedì 22 novembre 2021 ore 16,00 sarà, infatti, possibile acquistare i biglietti per tutti gli appuntamenti in cartellone.

La vendita degli abbonamenti e dei biglietti, fino ad esaurimento posti, sarà effettuata solo ed esclusivamente attraverso il circuito I-Ticket al quale si potrà accedere dalla sezione dedicata “Botteghino online” presente sulla home del sito www.teatrostabile.abruzzo.it

Per ogni informazione sono attivi i numeri del botteghino del TSA 0862 410956 e 348 5247096 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori che hanno compiuto 65 anni di età e i giovani fino a 26 anni, per usufruire della riduzione sarà necessario presentare un documento di identità all’ingresso di ogni spettacolo.

Per ogni utente sarà possibile acquistare fino a 6 abbonamenti e fino a 6 biglietti per ogni spettacolo. Gli abbonamenti ed i biglietti sono con posti pre assegnati e numerati, i cambi di turno saranno possibili solo in caso di disponibilità di posti.

Prezzi

Per accedere alla sala sono necessari green pass e mascherina.

PREZZI ABBONAMENTI: € 145.00 intero e € 100.00 ridotto

PREZZI BIGLIETTI: € 18.00 intero e € 13.00 ridotto

Calendario degli spettacoli

Martedì 23 novembre ore 21.00 – Turno A

Mercoledì 24 novembre ore 17.30 – Turno B

GERICO INNOCENZA ROSA

di Luana Rondinelli

regia Luana Rondinelli

con Valeria Solarino

una produzione TSA

SAVÀ – Stefano Francioni Produzioni

Martedì 18 gennaio ore 21.00 – Turno A

Mercoledì 19 gennaio ore 17.30 – Turno B

IL MANSPLAINING SPIEGATO A MIA FIGLIA

di e con Valerio Lundini

Giovedì 27 gennaio ore 21.00 – Turno A

Venerdì 28 gennaio ore 17.30 – Turno B

DAL VIVO SONO MOLTO MEGLIO

di Paola Minaccioni, Alberto Caviglia,

Claudio Fois, Lady Coco

regia Paola Rota

con Paola Minaccioni

una produzione TSA

Giovedì 10 febbraio ore 21.00 – Turno A

Venerdì 11 febbraio ore 17.30 – Turno B

RACCONTI DISUMANI

da Franz Kafka

regia Alessandro Gassmann

con Giorgio Pasotti

una produzione TSA

Stefano Francioni Produzioni

Giovedì 24 febbraio ore 21.00 – Turno A

Venerdì 25 febbraio ore 17.30 – Turno B

CLITEMNESTRA

di Luciano Violante

regia Giuseppe Dipasquale

con Viola Graziosi

una produzione TSA

Giovedì 17 marzo ore 21.00 – Turno A

Venerdì 18 marzo ore 17.30 – Turno B

FONTAMARA

da Ignazio Silone

adattamento Francesco Niccolini

regia Antonio Silvagni

con Angie Cabrera, Stefania Evandro,

Alberto Santucci, Rita Scognamiglio,

Giacomo Vallozza

una produzione TSA – Lanciavicchio

Giovedì 31 marzo ore 17.30 – Turno B

giovedì 31 marzo ore 21.00 – Turno A

È QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO DA BAMBINO?

di Gianni Corsi, Edoardo Leo, Luca Argentero

regia Edoardo Leo

con Luca Argentero

Martedì 12 aprile ore 21.00 – Turno A

Mercoledì 13 aprile ore 17.30 – Turno B

HAMLET

da William Shakespeare

regia Francesco Tavassi

con Giorgio Pasotti

e Mariangela D’Abbraccio

una produzione TSA

Fattore K – Stefano Francioni Produzioni

Sabato 7 maggio ore 21.00 – Turno A

Domenica 8 maggio ore 17.30 – Turno B

LO ZINGARO

di Marco Bonini, Gianni Corsi e Marco Bocci

regia Alessandro Maggi

con Marco Bocci

una produzione TSA

Giovedì 12 maggio ore 17.30 – Turno B

Giovedì 12 maggio ore 21.00 – Turno A

ITACA

da Omero, Dante, Pascoli, D’Annunzio, Joyce

regia Davide Cavuti

con Lino Guanciale