Stagione Concertistica 2020-2021 a Pescara: il programma

Anika Vavic, National Chamber Ensemble di Kiev, Gennaro Cannavacciuolo con il Progetto Speciale dedicato a Yves Montand, la 21ª edizione di Jazz ‘n Fall: mercoledì 21 ottobre prende il via la 55ª Stagione di Concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara

PESCARA – La Stagione Artistica 2020/21 della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara si confronta con le regole e le nuove abitudini legate all’emergenza Covid-19. Le conseguenze più evidenti, quelle che avranno un maggiore impatto sul nostro pubblico, sono sicuramente due: la necessità di dover programmare due set per ogni concerto, il primo alle 20, il secondo alle 21.30, in modo da dare a tutti i nostri spettatori la possibilità di assistere alle singole esibizioni; la suddivisione dell’abbonamento in due tranche – la prima da ottobre a dicembre, la seconda da gennaio a fine stagione – in modo da poter seguire in maniera più efficace ogni eventuale conseguenza della situazione epidemiologica in corso.

Anika Vavic, National Chamber Ensemble di Kiev, Filippo Gamba, Gennaro Cannavacciuolo con il suo progetto speciale dedicato a Yves Montand, la 21ª edizione di Jazz ‘N Fall dedicata a Charlie Parker nel Centenario della nascita con Francesco Cafiso, Bruno Biriaco Saxes Machine, Philip Catherine fra le stelle che si esibiranno a Pescara nella Stagione di Concerti 2020/2021 della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”.

Ventuno concerti in abbonamento per la 55ª Stagione Concertistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” che, come di consueto, si svolgerà da ottobre a marzo al Teatro Massimo, con alcuni tra i più importanti musicisti e orchestre del panorama musicale attuale.

Il programma della stagione musicale è realizzato all’interno del Progetto triennale 2018/2020 approvato e finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ad aprire la Stagione il 21 ottobre arriverà da Vienna in esclusiva italiana la celebre pianista Anika Vavic che farà da apripista ad un quartetto di formidabili pianisti tutti vincitori di grandi Concorsi Internazionali quali Imanuil Ivanov, recente vincitore del Premio Busoni 2019, Davide Cabassi Top-Prize al Van Cliburn 2005 e Filippo Gamba, Premio Geza Anda 2000.

JAZZ ‘N FALL 21MA EDIZIONE

La 21ª edizione di JAZZ ’N FALL, interamente dedicata al Charlie Parker Centennial 1920-2020 con la partecipazione del Quintetto Confirmation guidato da Francesco Cafiso, del Trio di Philip Catherine che giungerà dal Belgio in esclusiva italiana. la poderosa Saxes Machine di Bruno Biriaco e il Duo pianistico Dado Moroni e Danny Grisset che presenteranno la loro Bird Suite messa in piedi per omaggiare il grande Charlie Parker.

In coproduzione con la Società del Teatro l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara presentera due concerti dedicati a L.V. Beethoven con alcuni dei suoi capolavori fra cui il Triplo Concerto e la Nona Sinfonia.

Per il ciclo dedicato ai Progetti Speciali un originale “Six Pianos & Dancers”, “Yves Montand, un italiano a Parigi” con Gennaro Cannavacciuolo e Bustric con il Duo Paola Biondi e Debora Brunialti in “Pinocchio, libero tutti”.

Nutrita, come di consueto, la sezione dedicata a ORCHESTRE E COMPLESSI che annovera, fra le altre, la presenza del Quintetto Incipit, il violinista Davide Alogna, il Quartetto di Venezia, il Roma Tre Ensemble, l’EsTrio, lo zArt Quartet recente vincitore del Premio Dragoni 2019 di Milano.

PROGRAMMA CONCERTI 2020-2021 A PESCARA

OTTOBRE 2020

21

ANIKA VAVIC, PIANOFORTE

SOLISTI

23

QUINTETTO INCIPIT

MUSICA DA CAMERA

30

SIX PIANOS & DANCERS

PROGETTI SPECIALI – SERATA FABBRINI

NOVEMBRE 2020

05

CONFIRMATION QUINTET

FEAT. FRANCESCO CAFISO

JAZZ’N FALL 2020

09

PHILIP CATHERINE HAMMOND TRIO

JAZZ’N FALL 2020

13

EMANUIL IVANOV, PIANOFORTE

SOLISTI – PREMIO “F. BUSONI” 2019

20

DAVIDE ALOGNA, VIOLINO

COSTANTINO CATENA, PIANOFORTE

MUSICA DA CAMERA

27

QUARTETTO DI VENEZIA

MUSICA DA CAMERA

DICEMBRE 2020

04

BRUNO BIRIACO & SAXES MACHINE

JAZZ’N FALL 2020

11

ROMA TRE ENSEMBLE

MUSICA DA CAMERA

16

ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO “L. D’ANNUNZIO” DI PESCARA

ORCHESTRE E COMPLESSI

GENNAIO 2021

14

GENNARO CANNAVACCIUOLO IN “YVES MONTAND, UN ITALIANO A PARIGI”

PROGETTI SPECIALI

22

DAVIDE CABASSI, PIANOFORTE

SOLISTI – TOP-PRIZE WINNER AL VAN CLIPBURN INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 2005

29

ESTRIO

MUSICA DA CAMERA

FEBBRAIO 2021

05

NATIONAL CHAMBER ENSENBLE KIEV FRANCESCO DI ROSA, OBOE

MUSICA DA CAMERA

12

DADO MORONI – DANNY GRISSET PIANOFORTI

YARDBIRD SUITE FOR PIANOS

19

FILIPPO GAMBA, PIANOFORTE

SOLISTI

MARZO 2021

05

MICHELE MARCO ROSSI, VIOLONCELLO

SOLISTI

12

ZART QUARTET

MUSICA DA CAMERA

19

PINOCCHIO LIBERO TUTTI

PROGETTI SPECIALI

26

ORCHESTRA E CORO DEL CONSERVATORIO “L. D’ANNUNZIO”, CORO DELL’ACCADEMIA

ORCHESTRE E COMPLESSI