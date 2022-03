Stagione agonistica 2022 al via per la Linea Oro Bike Avezzano

AVEZZANO – Aperte ufficialmente le danze alla stagione agonistica 2022 per la Linea Oro Bike Avezzano under 23 che ha fatto il suo debutto ufficiale alla Firenze-Empoli in Toscana e al Gran Premio dell’Industria a Civitanova Marche.

Nella corsa toscana gli atleti l’hanno onorata come meglio potevano nonostante il blasone dei tanti team dilettantistici a livello nazionale che ambivano a conquistare la prima vera classica della stagione su strada.

Nella gara marchigiana, invece, gli atleti si sono comportati al meglio delle loro possibilità con Simone Berardi a cercare di portare via la fuga nelle fasi iniziali di corsa che si è poi conclusa con una volata a ranghi compatti dove il migliore nei primi 30 all’arrivo è risultato Lorenzo Di Marco, poi a seguire lo stesso Berardi, Gabriele Calandra e Lorenzo Sorgi.

L’impegno e la volontà di migliorarsi, su input dei direttori sportivi Enrico Giuliani e Sabrina Morelli, ripagano le fatiche e i sacrifici, proiettando il team con rinnovato entusiasmo verso la conquista di traguardi ancora più ambiti a cominciare dagli appuntamenti più imminenti di Montecassiano nelle Marche (Gran Premio San Giuseppe) e a Bubano di Mordano in Emilia Romagna (Memorial Sauro Coppini).