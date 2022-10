Stage di Karate con il Maestro Lucio Maurino a Chieti: il bilancio

CHIETI – “Mens sana in corpore sano”, (Mente sana in corpo sano) ribadiva Giovenale nelle sue Satire. A dar voce a questo aforisma latino è lo stage sportivo svoltosi a Chieti presso il palazzetto della Pallamano “Nicola Torello” in viale Europa, nei giorni 22 e 23 ottobre 2022 con il Maestro Lucio Maurino, cinque volte campione del Mondo nella specialità del Kata a squadre.

L’iniziativa, rivolta alle associazioni sportive, ai tecnici ed agli atleti, ha avuto come fine il miglioramento degli aspetti tecnico-tattici del karate. Ma non solo, lo stage si è rivelato un profondo momento di crescita ed arricchimento personale, un’esperienza che ha permesso — grazie ai preziosi consigli del Maestro Maurino — di scavare nell’intimo di ciascun atleta, consentendo al corpo e all’anima di entrare in perfetta connessione attraverso il karate. Questa straordinaria esperienza, ha fatto luce su uno degli aspetti più importanti, ma non scontati della sportività: “nulla è impossibile”. Il Maestro Maurino ha depennato dal vocabolario degli atleti che hanno partecipato allo stage, la parola “impossibile”, raccontando la sua storia fatta di sacrifici ma di tanta motivazione, dimostrando che i limiti esistono soltanto nell’animo di chi è a corto di volontà.

Lo stage è stata l’ennesima comprova che il karate è in grado di insegnare a combattere gli ostacoli, a resistere agli sforzi con una perseveranza e tenacia sempre maggiori. L’insegnamento del Maestro Maurino parla chiaro a ciascun atleta: è necessario non arrendersi mai, sia sul tatami, sia fuori da quest’ultimo.

Quella tenuta dal Maestro Maurino è stata una lezione di alto spessore capace di mettere a nudo le debolezze ma anche i punti di forza del singolo atleta, portandolo a riflettere su un importante principio: migliorarsi, giorno dopo giorno, mettendosi in gioco, superando i propri limiti e aumentando la fiducia in sé stessi. Lo stage è diventato un vero e proprio percorso formativo avente l’obiettivo di aiutarci a diventare la migliore versione di noi stessi.