L’AQUILA – “L’Aquila si conferma al centro di processi innovativi e determinanti per lo sviluppo tecnologico dei territori. È di qualche giorno fa la notizia che anche nello stabilimento aquilano di Thales Alenia Space verranno costruiti i componenti principali dei satelliti per il progetto Lightspeed, che nel giro di alcuni anni porterà la banda larga ultra veloce in ogni angolo del pianeta. In una società in cui l’esigenza di connessioni sempre più veloci è condizione imprescindibile per garantire competitività delle aziende ed efficienza nella pubblica amministrazione è importante che le infrastrutture immateriali siano sempre più performanti. Per tale ragione intendo formulare a Tas, al suo amministratore delegato, Massimo Comparini, sincere congratulazioni per l’iniziativa destinata a incidere positivamente sulla quotidianità, in un prossimo futuro, dei cittadini”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.