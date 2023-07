Spumante d’Abruzzo DOC, Trabocco: gli eventi di luglio 2023

ORTONA – Stanno riscuotendo un grande successo le iniziative promosse dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo a supporto del nuovo progetto tutto dedicato alle bollicine prodotte da vitigni autoctoni con Metodo Italiano nelle versioni in bianco e rosé, brut ed extra dry.

Sui social è già on air una mini serie a cura del giornalista enogastronomo abruzzese Giovanni Angelucci che racconta Trabocco Spumante d’Abruzzo DOC dalla materia prima fino agli abbinamenti.

A fine giugno un grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale ha coinvolto tutti gli associati Fisar – sommelier e operatori – in degustazioni guidate mentre a inizio luglio una selezione di giornalisti è stata ospitata in Abruzzo dal Consorzio per conoscere l’origine e le potenzialità di questo progetto che già nel nome, Trabocco Spumante d’Abruzzo DOC, richiama immediatamente alla mente la terra in cui nascono questi vini.

“Siamo felici perché la promozione dello Spumante d’Abruzzo Trabocco sta andando molto bene – commenta Alessandro Nicodemi, Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. Il marchio collettivo è un patrimonio di tutti i soci del Consorzio e speriamo che sempre più cantine ne facciano richiesta di utilizzo, anche in vista della prossima vendemmia”.

Ancora quattro, da qui a fine mese, gli appuntamenti del contenitore Perlage d’Abruzzo – in ristoranti e location selezionati appositamente per l’occasione – per raccontare a operatori del settore e winelover le bollicine abruzzesi che si stanno fin da subito facendo largo sui mercati.

Si chiude in bellezza il “mese delle bollicine” con una masterclass sulla mixology guidata da Luca Cinalli, uno dei barman più apprezzati al mondo, in calendario per il 27 luglio a Pescara. L’attività di promozione da parte del Consorzio continuerà sui mezzi di comunicazione per la restante parte dell’anno proprio per andare a valorizzare il lavoro dei produttori anche in questa “nuova” avventura.

Calendario appuntamenti:

17 luglio

Masterclass

Hotel Olimpia

Via Tiburtina Valeria, Cappelle dei Marsi – Avezzano

Ore: 16.00

18 luglio

Masterclass

Ristorante Da Bacone

Lungomare G. Matteotti, 54, Pescara

Ore: 16.00

19 luglio

Masterclass

Ristorante Il Boscaiolo

Via Riviera, 12\14, 67031 Castel di Sangro

Ore: 16.00

27 luglio

Masterclass mixology

A cura di Luca Cinalli

Pescara

Ore: 16.00