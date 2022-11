Spostamento temporaneo a Corso Marrucino del mercato del venerdì

Sindaco e assessore Pantalone: “La scelta è sperimentare questa soluzione per dare maggiore ordine, fruibilità e sicurezza alle attività mercatali”

CHIETI – Firmata e pubblicata oggi l’ordinanza con cui si autorizza lo spostamento temporaneo e sperimentale del mercato del venerdì da Corso Marrucino a Piazza Trento e Trieste, via della Liberazione con prosecuzione lungo via XXIV Maggio. L’atto sarà notificato agli operatori questa settimana e lo spostamento avrà efficacia da venerdì 11 novembre fino al 17 febbraio 2023.

“Si tratta di una decisione costruita con gli operatori nei mesi scorsi e di un’ordinanza che ha preso corpo dopo la riunione avuta con gli addetti ai lavori lo scorso 25 ottobre – così il sindaco e l’assessore Manuel Pantalone – La nostra priorità è quella di riorganizzare in modo organico anche questo mercato, come stiamo facendo da due anni a questa parte con l’intero settore. Fino ad oggi il mercato del venerdì era di fatto spezzato, con la sperimentazione, invece, partirà da Piazza Trento e Trieste, dove si allocherà la vendita degli alimentari, per proseguire lungo via della Liberazione e via XXIV Maggio con tutti gli altri banchi merceologici.

Ribadiamo che si tratta di una sperimentazione: l’intento è rendere più sicuro, sostenibile e ordinato uno dei mercati più frequentati della città, se le cose non andranno nel modo sperato, si agirà di conseguenza. Non vogliamo che questa scelta, condivisa sin dal primo momento con la categoria, venga considerata come a senso unico. Da tempo si manifesta l’esigenza di rendere il mercato del venerdì più fruibile e oggi abbiamo questa occasione, eliminando anche delle criticità endemiche legate alla mobilità del Corso principale della città, soprattutto quella di emergenza. Monitoreremo applicazione ed effetti dell’ordinanza che sarà efficace fino al 17 febbraio 2023, continuando il percorso di confronto e dialogo costruttivo con gli operatori, che rappresentano una parte storica del commercio e dell’economia della città”.