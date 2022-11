TERAMO – Teramo, con una percentuale di raccolta differenziata che ha raggiunto, per il 2021, il 71,91%, si pone al primo posto in Abruzzo tra i capoluoghi di provincia e sopra la media provinciale (che si attesta al 66,97%) e regionale (pari al 64,25%).

A certificarlo sono i dati del 17° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani, stilato dall’Osservatorio Regionale Rifiuti, che parlano per il territorio comunale di una quantità di rifiuto urbano differenziato raccolto pari a 15.671 tonnellate l’anno su un totale di 22.006 tonnellate di rifiuti urbani prodotti (pari a 401,765 chili per abitante annui).

“Dal 2018 ad oggi, nonostante la pandemia, la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Teramo è sensibilmente aumentata – commenta l’assessore con delega all’Ambiente Martina Maranella – tanto da passare dal 63,33% del 2018 al 71,91% del 2021. E i dati del 2022, non ancora certificati dalla Regione in quanto non definitivi, ci parlano di un ulteriore aumento con la differenziata al 72,93%. Un risultato frutto sia dell’impegno dei cittadini sia degli uffici del Comune e della Team, che hanno messo in campo durante questo nostro primo mandato tutta una serie di iniziative e progetti volti a sensibilizzare la collettività e a facilitare sempre di più quelle buone pratiche necessarie ad aumentare ulteriormente la quantità di rifiuto differenziato conferito”.

Il risultato conseguito è particolarmente importante sia perché a livello provinciale e regionale la differenziata ha registrato, nel 2021, un lieve decremento rispetto al 2020 (pari rispettivamente a – 0,99 e a -0,65%), sia perché dall’introduzione del porta a porta sul territorio del Comune di Teramo la differenziata ha superato per la prima volta il 70%.

Un importante passo avanti reso possibile grazie a tutta una serie di misure tra le quali la sperimentazione, nelle frazioni, del sistema di raccolta integrato porta a porta ed ecoisole informatizzate, che ha permesso di avviare il percorso della tariffa puntuale; la campagna di comunicazione locale Anci-Conai 2019-2020; le verifiche effettuate dalla Team sul corretto conferimento dei rifiuti; l’ottimizzazione della gestione dei ritiri e miglioramento dei circuiti di raccolta.

“Questo risultato non è un punto di arrivo ma un ulteriore tassello verso quel miglioramento dell’eco sistema urbano su cui la nostra amministrazione ha puntato fin dal suo insediamento – commenta il Sindaco Gianguido D’Alberto – un percorso in cui il potenziamento e il miglioramento del servizio di raccolta sono fondamentali. Grazie alla nuova Team in house e all’accordo quadro con il Mote stiamo costruendo una realtà sempre più forte e rispondente alle sfide del futuro, con il Comune di Teramo pronto a fare da raccordo e guida per tutto il territorio provinciale. Un ringraziamento particolare va soprattutto ai cittadini, che con la loro collaborazione e la loro consapevolezza dell’importanza della costruzione di un futuro sostenibile ci hanno consentito di raggiungere questo obiettivo. Un obiettivo che quest’anno è stato premiato anche da una tariffa più bassa per le famiglie”.