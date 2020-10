Sporting Gran Sasso, stop ad allenamenti per settore giovanile e scuola calcio

MONTORIO – FCD Sporting Gran Sasso comunica che, dal 15 ottobre e fino a lunedì 19 ottobre compreso, tutte le attività di Scuola Calcio e settore giovanile che hanno luogo a Montorio al Vomano sono sospese. La decisione, che esclude le attività della squadra femminile e tutte le attività delle squadre site negli altri comuni partecipanti al nostro progetto sportivo, è stata presa con la consapevolezza che sia una necessità per la tutela della società stessa ma soprattutto dei tesserati e delle proprie famiglie.

Per quanto riguarda la squadra femminile, specifichiamo che tutte le indicazioni, in caso di rinvii e/o spostamenti, non dipendono dalle decisioni della società, ma ci si deve attenere alle direttive della FIGC Abruzzo. Lo Sporting chiarisce che il tutto si lega al comunicato diffuso ieri sera dal Comune in merito all’esponenziale aumento di contagi in attesa di avere una maggiore chiarezza sulla reale situazione Covid nel nostro territorio.