Spoltore, via Pescarina: approvato l’ampliamento dell’illuminazione

SPOLTORE – La giunta Di Lorito approva un pacchetto di progetti relativi alla viabilità e alla sicurezza stradale: in particolare i progetti interessano i lavori di ampliamento della linea di pubblica illuminazione (importo complessivo dei lavori 130 mila euro) che sarà potenziata in via Pescarina.

Si tratta di una delle strade di raccordo tra Spoltore capoluogo Spoltore e l’area metropolitana di Pescara, ed è per questo una delle più utilizzate dai pendolari.

In particolare le scarse condizioni di visibilità notturna, anche in considerazione del consistente aumento del traffico, preoccupano gli amministratori: i nuovi punti luce lungo via Pescarina sono 28 (in parte sarà interessata anche via Sangro), che si aggiungeranno ai 17 già esistenti.