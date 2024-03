Festa del Papà, D’Alberto in visita all’ufficio postale di via Paladini

TERAMO – Questa mattina il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, in occasione della Festa del Papà, per la quale Poste Italiane ha prodotto le speciali cartoline tematiche “Da grande voglio fare il papà” e “Superpapà”, complete di un annullo speciale dedicato alla ricorrenza, ha visitato la sede centrale di Poste Italiane a Teramo.

“Il welfare aziendale promosso da Poste Italiane per supportare la genitorialità è un chiaro esempio di come l’investimento nel benessere dei lavoratori e delle loro famiglie possa tradursi in benefici tangibili per l’intera comunità – ha sottolineato il primo cittadino – rafforzando il senso di appartenenza e valorizzando il patrimonio umano che rappresenta la vera ricchezza di ogni organizzazione.Come sindaco del Comune di Teramo e Presidente di ANCI – Abruzzo, confermo l’impegno per una collaborazione sempre più stretta con Poste Italiane che, nella sua duplice funzione pratica ed istituzionale e grazie al suo vasto patrimonio umano, svolge un ruolo essenziale nel garantire servizi su tutto il territorio, ponendo particolare attenzione anche e soprattutto alle aree più disagiate, dimostrando come la vicinanza e l’assistenza alla popolazione siano valori imprescindibili”.