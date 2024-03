Nuova viabilità di Pescara Sud dal 21 marzo: i dettagli [VIDEO]

Da giovedì prossimo 22 marzo sarà percorribile la nuova via Benedetto Croce. Ora può cambiare il sistema della viabilità di Pescara Sud

PESCARA – Cambia la viabilità complessiva nell’area sud di Pescara, una vera e propria svolta per il futuro del capoluogo. L’amministrazione comunale ha infatti comunicato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, le grandi novità in arrivo che permetteranno di recuperare posti per la sosta su Viale Marconi e di mettere a disposizione della comunità una nuova direttrice di viabilità a due corsie, quale sarà via Benedetto Croce. Quest’ultima arteria di attraversamento di Pescara Portanuova entrerà infatti in esercizio da giovedì 21 marzo, permettendo “di superare dopo quasi 50 anni ciò che ha rappresentato un forte impedimento per la mobilità complessiva in quell’area – ha affermato il sindaco Carlo Masci – e in particolare di realizzare il nuovo corso della viabilità che avevamo in mente. Oggi possiamo dire di avercela fatta”.

Il primo cittadino del capoluogo adriatico ha infatti specificato che le nuove misure, previste da una delibera ad hoc della giunta comunale, sono il frutto non solo della disponibilità della nuova direttrice a due corsie di collegamento tra il piazza della Marina e lo stadio, ma anche dell’avvenuto collaudo definitivo delle opere realizzate in via Marconi.

“In Via Marconi – ha aggiunto Masci – è stato conclusa l’indispensabile procedura di collaudo delle opere che, voglio sottolineare, sono il frutto di un iter progettuale iniziato nel 2018 e poi fissato in una delibera, la n. 406 del 24 maggio 2019, approvata dalla precedente amministrazione soli 3 giorni prima delle consultazioni che determinarono la mia elezione a sindaco. Noi l’abbiamo presa in carico perché la trovammo e abbiamo quindi dovuto gestirla. Se non lo avessimo fatto, avremmo perso circa 7 milioni di euro provenienti relativi alla Sus (Sviluppo Urbano sostenibile – Por Fesr 2014-2020)) e destinati a una serie di interventi (mobilità sostenibile, ciclabilità urbana, trasporto pubblico non inquinante e acquisto di mezzi evoluti) tra cui quello previsto dalla delibera cui si accennava, approvata dalla precedente amministrazione, per la realizzazione del tracciato del trasporto pubblico in sede protetta su Via Marconi. Oggi, prima non era evidentemente possibile, possiamo però apportare quelle modifiche che ci sono state richieste in incontri con le associazioni di categoria e con la società di trasporto pubblico Tua, questo perché ora ci sono le condizioni necessarie. Su tutto, procediamo con l’eliminazione della corsia preferenziale degli autobus direzione nord-sud”.

Alla conferenza stampa di ieri mattina – svoltasi presso lo studio del Sindaco – erano presenti anche l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità, Luigi Albore Mascia, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, la Giunta comunale pressoché al completo, una vasta rappresentanza di consiglieri comunali e quindi i presidenti delle commissioni di riferimento, oltre a dirigenti e tecnici del Comune.

Su viale Marconi nelle prossime settimane inizierà l’adeguamento in termini di segnaletica orizzontale, che non comporterà ulteriori investimenti, e di interdizione al transito dei mezzi di trasporto pubblico all’interno delle rotatorie, così come richiesto dalla Tua ed evitando a carico dei conducenti il rischio di commettere infrazioni. Nello specifico la deliberazione del 7 marzo scorso su via Marconi introduce:

· l’istituzione dei parcheggi a ridosso del marciapiede lato monte;

· l’eliminazione della corsia preferenziale degli autobus direzione nord-sud;

· l’eliminazione della possibilità di attraversamento longitudinale delle rotatorie da parte degli autobus e di ogni altro elemento della viabilità (nel progetto approvato nel 2019 dal governo di centrosinistra erano inoltre già previste le “isole salva pedoni”);

· l’attivazione dei semafori in modalità lampeggiante;

· la realizzazione di corsie ciclabili in entrambe le direzioni.

Lo stesso sindaco, sul tema della disponibilità dei parcheggi, ha divulgato dati che oggi sono sotto gli occhi di tutti: se nel 2019 vi erano in via Marconi 110 piazzole pubbliche di sosta, a oggi le stesse sono salite al numero di 188 (con quelle create all’altezza del nuovo centro commerciale e che non vanno confuse con quelle di diretta pertinenza del punto vendita posto di fronte al Circolo tennis) e saranno 346 (+ 158) una volta definite le opere per l’eliminazione della corsia preferenziale degli autobus direzione nord-sud. Riguardo alle ciclabili, se nel 2019 ve ne era disponibilità per 350 metri, a breve l’estensione delle stesse sarà su Via Marconi di 1815 metri.

Nella circostanza della conferenza stampa di questa mattina è stato anche annunciata l’entrata in esercizio di altre infrastrutture cittadine: entro due settimane sarà infatti inaugurato il cosiddetto “Corridoio Verde” alle spalle dell’università (con ulteriore disponibilità di piazzole di sosta) e sarà aperta al traffico Via Pantini nell’area della Pineta dannunziana. Ricordiamo che sono inoltre in corso di esecuzione le opere sul lungomare Sud. Si tratta di azioni propedeutiche al piano di revisione globale della viabilità di Portanuova che sarà attuato con l’approvazione del nuovo PGTU (Piano Generale Traffico Urbano).

“Se oggi le opposizioni in Consiglio comunale – ha concluso il sindaco – ci chiedono di istituire una commissione speciale su Via Marconi, io chiedo loro perché oggi contestano un progetto che loro stessi hanno voluto quando erano al governo della città”.