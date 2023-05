Spoltore, sensibilizzazione sul recupero e riciclo del vetro nelle scuole

SPOLTORE – La giornata di domani, mercoledì 24 maggio 2023, sarà dedicata alla sensibilizzazione sul recupero e riciclo del vetro nelle nostre scuole primarie. Il Comune di Spoltore ha infatti organizzato assieme alla Rieco Spa una giornata ecologica in cui educare e informare tutti i nostri bambini.

Le attività si terranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo Statale di Spoltore: dalle 9:00 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 12:30 presso la scuola primaria di Villa Raspa in Via Bari, e dalle 9:00 alle 11:00 presso la scuola primaria di Via della Scuola a Caprara.

“Anche alla luce degli ultimi eventi atmosferici che hanno colpito l’Emilia Romagna, a cui rivolgiamo il nostro pensiero” commenta l’assessore Francesca Sborgia, “L’attenzione all’ambiente diventa sempre più importante nell’ottica di un’educazione trasversale dei nostri giovani cittadini, a cui in collaborazione con la Rieco abbiamo dedicato una giornata incentrata sul recupero e il riciclo del vetro. Un ringraziamento va alla Rieco stessa, al dirigente scolastico Bruno D’Ateo e a tutti i docenti dell’istituto comprensivo Dante Alighieri, sempre pronti a recepire ogni opportunità per la comunità spoltorese”.