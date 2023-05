Omaggio a Giuseppe Rosato, evento culturale a Pescara

Il 24 maggio 2023 nella sede della Fondazione La Rocca l’evento organizzato dalla Casa della poesia in Abruzzo in collaborazione con l’editore Ianieri e con il patrocinio della Fondazione La Rocca

PESCARA – L’evento culturale Omaggio a Giuseppe Rosato, organizzato dalla Casa della poesia in Abruzzo in collaborazione con l’editore Ianieri e con il patrocinio della Fondazione La Rocca, si svolgerà a Pescara, mercoledì 24 maggio, ore 17.30, presso la sede della Fondazione La Rocca, via Paolucci n.71.

A Giuseppe Rosato, uno dei maggiori poeti italiani, narratore, giornalista e collaboratore delle pagine culturali di riviste e quotidiani nazionali e del Terzo Programma radiofonico, è dedicato il libro di Lucilla Sergiacomo, La poesia non è un analgesico. L’opera in versi di Giuseppe Rosato, Ianieri Edizioni. Si tratta della prima monografia completa sulla vasta produzione poetica di Rosato, tuttora in corso, che ha avuto inizio nel 1957 con L’acqua felice e prosegue ad oggi sino alla recente raccolta La bellezza del mondo, insignita del Premio Camaiore per la Carriera 2022. Il libro di Sergiacomo, che alla trattazione critica unisce una rappresentativa antologia delle poesie di Rosato e un’intervista al poeta, sarà presentato in questa occasione da Dante Marianacci e Antimo Amore. All’incontro parteciperanno l’autrice del libro e il poeta Giuseppe Rosato, che leggerà al pubblico suoi versi.