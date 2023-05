Festival di Bande a Giulianova: il programma del 24 maggio

Mercoledì 24 maggio al via il Festival di Bande, pomeriggio con il Giappone e serata di apertura con I Caferza e l’Orchestra della Scuola Pagliaccetti.

GIULIANOVA – Fiati e percussioni sono pronti per dare il via alla festa più allegra e colorata della primavera abruzzese. Il Festival Internazionale di Bande Musicali & Majorettes accende i riflettori mercoledì 24 maggio alle ore 17.00 con l’esibizione della banda giapponese in piazza del Mare a Giulianova lido. Un’esibizione libera quella della Waseda Setsuryo High School Wind Band, molto attesa al Festival, che scalderà il pubblico in attesa della competizione vera e propria.

Alle 21.00 tutti in piazza Buozzi per l’apertura ufficiale della manifestazione affidata a due gruppi locali: il gruppo folk I CAFERZA e l’orchestra dell’Istituto comprensivo Giulianova 1 – Scuola R. Pagliaccetti.

Subito dopo ci saranno le esibizioni delle bande in gara: apre il gruppo di ballo Studio Tanca Stif della Polonia, segue l’Ensemble artistico del Colegio Euro Hispanoamericato proveniente dal Messico e infine si esibisce la Banda Sum del Subito Portorico.

Subito in pista anche la prestigiosa giuria con i maestri Antonio Barbagallo, Gianluca Gardini e Michele Mangani per la parte musicale, Zeljka Banovic e Dorina Di Marco per la parte coreografica. Ingresso libero.