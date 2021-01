Spoltore, screening anti Covid 19: dove si svolgerà e in quali giorni

SPOLTORE – Nei giorni 8, 9, 10 gennaio 2021 si terrà nel comune di Spoltore lo screening anti Covid 19. Il programma mira a individuare il maggior numero possibile di positivi asintomatici e riuscire così ad avere una attendibile e precisa mappa epidemiologica su base provinciale in tutti i comuni.

Sarà possibile effettuare i tamponi nei centri operativi allestiti nel Municipio, in via Basilea (Centro Civico) e nella Palestra della Scuola di Santa Teresa.

Orari: venerdì 8 dalle 15.30 alle 18.30; sabato 9 e domenica 10 dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

Lo screening è riservato ai cittadini residenti (a partire dai 6 anni)

Non prende parte al programma di screening:

– chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;

– chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

– chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta;

– chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento;

– chiunque abbia già programmato una data per un tampone;

– i bambini sotto i 6 anni;

– coloro che sono in carico presso case di riposo case di cura e strutture residenziali;

– gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dalla Asl.

Lo screening è rivolto a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel comune di Spoltore;

Il test è gratuito e su base volontaria. I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori;

Per sottoporsi al test è necessario essere muniti di mascherina, di un documento di riconoscimento valido, della tessera sanitaria e del modulo di adesione (scaricabile dal sito istituzionale-per chi dovesse essere sprovvisto di stampante, sarà comunque disponibile sul posto);

Il test viene effettuato in piena sicurezza per i cittadini, da operatori sanitari abilitati e dotati di tutti i dispositivi necessari.