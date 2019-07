Spoltore, progetto “Care Leavers”: arriva il finanziamento

Cacciatore: “è un’opportunità per mettere in rete e valorizzare, oltre che innovare e rafforzare, le infrastrutture del nostro welfare”

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore, nell’ambito del suo ruolo di capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale n.16 “Metropolitano”, ha ottenuto dalla Regione Abruzzo il finanziamento di circa 100.000 euro che servirà ad avviare la sperimentazione del progetto “Care Leavers”: si tratta di interventi pensati per prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e favorire il completamento del percorso di crescita verso l’autonomia di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine a causa di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Può partecipare sia chi vive in comunità residenziali, sia chi si trova in condizione di affido eterofamiliare.

“La sperimentazione sui così detti Care Leavers” spiega l’assessore alle politiche sociali Carlo Cacciatore “funzionarà in integrazione con i progetti e gli interventi già in essere nell’ambito: è un’opportunità per mettere in rete e valorizzare, oltre che innovare e rafforzare, le infrastrutture del nostro welfare”.

I Care Leavers dovranno anche prendere parte a un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa che prevede specifici impegni da parte del beneficiario e sostegni da parte dei servizi territoriali, in maniera analoga a quanto previsto da Reddito di Inclusione e Reddito di Cittadinanza. La partecipazione è aperta a ragazze e ragazzi che hanno compiuto la maggiore età nel 2018 vivendo fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria.

Nell’ambito “Metropolitano” sono presenti al momento 30 minorenni allontanati dalla famiglia e ospitati in comunità, mentre quelli in affidamento eterofamiliare sono 14: in caso di disponibilità di fondi, il progetto sarà ampliato anche a chi ha raggiunto i 18 anni nel 2017 e a chi li raggiungerà nel 2019. Sono coinvolti tutti i Comuni dell’ambito: Spoltore, capofila, Città Sant’Angelo, Cepagatti, Pianella, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Elice, Nocciano, Rosciano, Civitaquana, Catignano, Brittoli.