Spoltore, Piazza D’Albenzio: approvato il progetto per la ristrutturazione

Di Lorito: “Vogliamo migliorare la qualità e l’estetica di una piazza posta in una posizione strategica. Deve tornare ad essere il fulcro dell’abitato”

SPOLTORE – É tutto pronto per il rifacimento definitivo di piazza D’Albenzio: la Giunta ha approvato il progetto di ristrutturazione dello spazio, sia per quando riguarda il rifacimento della pavimentazione, che avrà un impatto sopratutto sull’estetica della piazza, sia per l’impermeabilizzazione dell’intera area, necessaria a preservare dalle infiltrazioni di acqua i locali sottostanti. Dopo un primo step di lavori, concentrato sul muro frontale dello slargo dove è prevista l’apposizione di opere dello scultore Igor Cascella, sono state effettuate ricognizioni, sopralluoghi e accertamenti tecnici per la redazione di un progetto complessivo, affidato all’architetto spoltorese Barbara Del Rosso.

“Urbanisticamente l’area ricade nel Piano di Recupero del centro storico” puntualizza l’assessore Rino Di Girolamo “ed è tra quelle vincolate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo: per questo motivo l’intervento sarà eseguito nel pieno rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, preservando i caratteri tipici del contesto locale”.

“Vogliamo migliorare la qualità e l’estetica di piazza D’Albenzio” spiega il sindaco Luciano Di Lorito. “Una piazza in una posizione strategica, che si sviluppa al centro del borgo e per questo deve tornare ad essere il fulcro dell’abitato”. Piazza D’Albenzio, infatti, sede in passato del mercato e delle botteghe artigianali, attualimente ospita manifestazioni culturali come lo Spoltore Ensemble e concerti di musica: a ricordare il ruolo di piazza D’Albenzio, il posizionamento di insegne che riprodurranno le antiche posizioni di servizi e negozi presenti nella piazza fino ai primi anni del ‘900. L’amministrazione ha previsto per finanziare tutti gli interventi circa 115 mila euro.

La pavimentazione esistente, in mattoni e lastre di travertino, è danneggiata in più punti anche a causa del passaggio di autovetture che raggiungono i parcheggi presenti. La nuova pavimentazione traccerà un disegno a losanghe, composte da quadrati di grandi 3,26 metri per lato. I mattoni saranno alternati in due diverse sfumature di rosso e incorniciate da cordoli in travertino. Al centro sarà collocato un elemento decorativo in travertino a riproporre il Rosone del convento, simbolo della città di Spoltore e logo dello “Spoltore Ensemble”.

Una volta ultimati tutti i lavori la piazza sarà pedonalizzata, con l’obiettivo di restituire ai cittadini uno spazio per passeggiare e incontrarsi. “Vogliamo fare in modo che torni ad essere il salotto del nostro centro storico” ricorda il primo cittadino “anche per la felice presenza della sede della Società Operaia”. Il Comune ha già acquistato cinque panchine in travertino e terracotta e vari arredi in marmo, sempre opera del maestro Cascella, che serviranno alla sistemazione della piazza e saranno installate una volta ultimato il pavimento.