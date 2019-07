Spoltore, maltempo: interventi di pulizia straordinaria

SPOLTORE – In seguito agli eventi atmosferici eccezionali che hanno caratterizzato la giornata di mercoledì 10 luglio, sono in corso delle operazioni straordinarie di pulizia della città per ripristinare il decoro e la qualità dei luoghi. Si ricorda ai cittadini che è necessario, nei limiti del possibile, differenziare i rifiuti prodotti: si chiede in particolare di separare gli ingombranti dalla parte indifferenziata, altrimenti non sarà possibile procedere al ritiro e allo smaltimento del rifiuto.

I ritiri continueranno come da calendario: questa sera (venerdì 12 luglio 2019) devono essere portati fuori casa i mastelli dell’indifferenziato. Si ricorda dunque di non lasciare plastica, carta o vetro. Per eventuali informazioni o difficoltà, è possibile contattare la Rieco al numero verde 800 521 506.