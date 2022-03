Spoltore, lavori nel centro storico: come cambiano i divieti

SPOLTORE – Cambia il calendario dei divieti per i lavori in corso nel centro storico, legati al rifacimento di via Del Castello, via Del Mulino e via dietro le Mura. I lavori infatti saranno sospesi nella giornata di domani (31 marzo 2022) per non creare disagi nel giorno di mercato. Riprenderanno dunque per tutta la giornata di venerdì 1 aprile, con il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 17.00. “Ancora una volta” sottolinea l’assessore Rino Di Girolamo “chiediamo pazienza ai residenti.

Come promesso, stiamo valutando giorno per giorno le prescrizioni, nel tentativo di andare incontro alle esigenze di tutti. Anche il meteo speriamo sia di aiuto, affinché prima possibile si possa concludere il cantiere”. La nuova disciplina del traffico sta seguendo dunque le esigenze degli operai, e verrà limitata con l’avanzamento dei lavori che termineranno all’intersezione di via dietro le Mura con la Statale 16 Bis Monte. E’ previsto il rifacimento degli asfalti e della segnaletica orizzontale.