Spoltore consegnati i buoni spesa di dicembre 2020

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore ha consegnato i buoni spesa di dicembre legati all’emergenza Covid-19: “le graduatorie” spiega l’assessore alla politiche sociali Carlo Cacciatore “sono state approvate per consentire la consegna dei buoni spesa in tempo per Natale. E’ un momento davvero difficile, ma speriamo che i buoni possano restituire un minimo di serenità almeno durante le feste”.

Complessivamente sono stati erogati 252 buoni: 83 da 150 euro, 118 da 300 euro e 51 da 450 euro. Intanto i termini sono stati riaperti per una successiva fase di consegna, prevista nel nuovo anno: il termine per le domande è il 5 gennaio 2021. I criteri sono gli stessi già fissati per la precedente distribuzione. Tutti i dettagli sono sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it.