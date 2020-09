Spoltore, buoni natalità 2020: ecco le graduatorie

SPOLTORE – L’ambito distrettuale sociale n.16 “Metropolitano”, di cui è capofila il Comune di Spoltore, ha pubblicato le graduatorie per le iniziative di sostegno alla natalità: si tratta di buoni servizio e buoni fornitura utilizzabili nell’acquisto di servizi per la prima infanzia e beni di prima necessità per il bambino o per la madre gestante.

Nell’ambito distrettuale sono compresi, assieme a Spoltore, i comuni di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano. Le graduatorie sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it. I buoni disponibili sono stati assegnati ai residenti dei singoli Comuni in base al numero dei residenti di età compresa tra 0 e 3 anni: le somme disponibili consentiranno la distribuzione di 79 buoni complessivi, per un totale di circa 25 mila euro.

”Le due azioni” ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Carlo Cacciatore “hanno l’obiettivo generale di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei minori, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura”. L’avviso era stato pubblicato a luglio.