Spoltore, attività storiche della Città 2022: pubblicato un nuovo avviso

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore ha pubblicato un nuovo avviso dedicato alle attività storiche della Città: è già disponibile sul sito istituzionale. La scadenza per presentare domanda è, per il 2022, il 31 ottobre. Chi avrà i requisiti entrerà dunque a far parte dell’apposito Albo comunale delle “Attività Storiche della Città di Spoltore”, il cui accesso è riservato a chi svolge l’attività da almeno quaranta (40) anni continuativi, a determinate condizioni dettagliante nel regolamento approvato lo scorso anno.

“Questa iniziativa”, spiega il sindaco Chiara Trulli, “è un riconoscimento per quelle attività commerciali che da generazioni fanno parte del nostro tessuto urbano e rappresentano dunque un pezzo importante della memoria storica di Spoltore”. Gli iscritti all’albo possono anche esporre l’apposito marchio in targhe, insegne, vetrofanie e pubblicità delle loro attività. Il riconoscimento della qualifica di “attività storica” può essere attribuito a pubblici esercizi e di commercio al dettaglio, ma anche ad attività quali artigianato, strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere, farmacie e tabaccherie che presentano caratteristiche di eccellenza in termini di presenza storica sul territorio comunale, in quanto testimonianze della tradizione imprenditoriale e commerciale locale.

“Vogliamo continuare a lavorare sulle attività commerciali del territorio, e legare a questo tipo di riconoscimenti anche altre misure di valorizzazione, promozione e sostegno” chiosa il primo cittadino.