Spiagge e fondali puliti: a Fossacesia Marin campagna volontariato 2023

FOSSACESIA – Torna a Fossacesia Marina la grande campagna di volontariato ambientale “Spiagge e fondali puliti” di Legambiente, in collaborazione con il Comune di Fossacesia, l’Associazione Lions Club e l’Associazione Subacquea Orsa Minore. L’appuntamento è per il 1° Maggio, dalle ore 9.30 alle ore 13, nel tratto di spiaggia antistante il complesso sportivo Baia Verde.

“Un’iniziativa molto importante perché arriva qualche giorno prima della Grande Partenza del Giro d’Italia, proprio dal lungomare della Marina – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Giornate come queste assumono un valore strategico nel rendere più consapevole e attiva la cittadinanza. Come avvenuto negli scorsi anni, abbiamo accolto con grande favore l’iniziativa di Legambiente, che avrà la preziosa collaborazione dell’Associazione Lions Club e l’Associazione Subacquea Orsa Minore, in una campagna a cui teniamo molto e che segue la linea adottata dall’Amministrazione comunale di tutela e salvaguardia del territorio di Fossacesia”.

Dal canto suo, il consigliere delegato Politiche per lo Sviluppo sostenibile dell’Ambiente, Umberto Petrosemolo, evidenzia come “la giornata dedicata a “Spiagge e fondali puliti” permetterà di sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, sulle conseguenze dovute alla presenza della plastica e sull’importanza di quanto ognuno può fare per salvaguardare il mare. Come avvenuto nelle precedenti edizioni, ci aspettiamo una larga partecipazione di volontari”.