Pescara, spaccio di sostanze stupefacenti: denunciata una coppia

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei controlli antidroga disposti nel centro cittadino, dal Questore Luigi Liguori, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha individuato un uomo di 43 anni ed una donna di 41, entrambi pescaresi, disoccupati e con precedenti penali, che sono risultati dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzando per le consegne una bici elettrica ed un monopattino al fine di evitare controlli.

A seguito di un mirato servizio, gli operatori individuavano in un B&B la base operativa dei due indagati, all’interno del quale sono state rinvenute svariate dosi di cocaina e crack, complessivamente per circa 8 g., oltre a materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione ancora sporco di narcotico (evidentemente appena utilizzato per la preparazione del materiale) ed appunti relativi ai clienti ed alla contabilità.

Inoltre, la perquisizione consentiva il rinvenimento di 7 boccette di metadone da 25 ml. e 4 da 10 ml., per le quali gli indagati non avevano alcuna certificazione medica che ne legittimasse la detenzione. Tutto il materiale menzionato è stato sottoposto a sequestro e la coppia denunciata in stato di libertà.