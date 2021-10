Spazio Matta, il programma delle attività artistiche 2021

PESCARA – Dopo la programmazione estiva all’aperto tesa a ri-creare una relazione vitale con i cittadini interrotta dalla lontananza causata dalla pandemia, lo Spazio Matta riapre finalmente le porte alla città. Sempre all’interno Programma della PCM per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara, la rete Artisti per il Matta presenta una ricca stagione di attività da ottobre a dicembre: rassegne di spettacoli, laboratori per bambini e ragazzi, residenze d’arte contemporanea, attività per gli spettatori, seminari artistici di inclusione sociale, attività di sostegno ai giovani artisti.

Sin dall’inizio, lo Spazio Matta ha avuto la finalità di promuovere il valore della “cultura diffusa“ nel contesto territoriale e favorire attraverso attività artistiche differenti modalità di interazione sociale. L’area dell’ex Mattatoio si trova, in un ambito urbano di prima periferia a cerniera tra: il centro città, la stazione ferroviaria e alcuni quartieri marginali di Pescara. La posizione strategica, rafforza la forza del progetto di rigenerazione urbana su base culturale, volendo creare una connessione tra la periferia e il centro rispetto alle dinamiche di fruizione dell’arte. La sfida risiede nel portare “la bellezza in periferia”, ovvero offrire una proposta artistica di qualità affiancandola ad azioni di didattica per coinvolgere attivamente gli spettatori.

Scopo della programmazione invernale, è quello di ri-partire dallo Spazio Matta, per ricreare in rete con i partner e la comunità locale, quelle connessioni interrotte dalla pandemia, ri-costruire spazi di partecipazione alla vita culturale che come sempre sono spazi di benessere sociale. Caratteristica peculiare della programmazione è la pluralità che abbraccia più linguaggi artistici (spettacolo dal vivo, arti visive) e propone più attività rivolte a diverse tipologie di spettatori e realtà attive della città.

Attività di promozione spettacolo dal vivo e arti visive:

MATTA IN SCENA 2021 – 6 ED. RASSEGNA DI TEATRO E DANZA CONTEMPORANEA

31 ottobre/ 12 dicembre

TEATRO a cura di Annamaria Talone

DANZA a cura di Anouscka Brodacz

Il tema 2021 “interiore/esteriore” si ispira al pensiero del filosofo Jean-Luc Nancy e tocca il legame tra la dimensione di corpo, senso e comunità. Le scelte artistiche sono orientate verso proposte di qualità del panorama nazionale e internazionale. La 6 edizione dedica una cura particolare alla creazione di nuovi pubblici: sono stati scelti alcuni spettacoli che valorizzano elementi della tradizione in una prospettiva contemporanea proprio per creare una connessione tra i temi della classicità e le giovani generazioni, insieme ad attività di formazione dello spettatore: incontri tematici, presentazioni di libri.

MAC (Matta Arte Contemporanea) è la sezione dedicata alle arti visive dello Spazio Matta a cura di Marcella Russo

Residenze, Incontri, festival, forum, mostre e workshop per generare nuove relazioni tra professionalità del mondo della cultura e i suoi fruitori. La prospettiva è quella di creare un punto di riferimento attrattivo nell’ambito della ricerca, produzione e promozione delle arti contemporanee in linea con altre esperienze d’eccellenza, realtà e istituzioni culturali di livello nazionale ed internazionale, con particolare attenzione alla partecipazione della comunità, per renderla fruitore attivo delle culture. Il programma 2021 parte con #SPOTLIGHT, focus sui temi e i linguaggi dell’arte contemporanea, il primo appuntamento sarà #SPOTLIGHT#1: ABITARE L’ARTE con una residenza dell’artista Michele Giangrande sul tema dell’Arte Pubblica in Italia.

Alta Formazione e sostegno ai giovani talenti

ATELIER MATTA a cura di Monica Ciarcelluti

Atelier Matta è un percorso di alta formazione dedicato alle arti della scena, si rivolge a giovani artisti e studenti dei licei artistici e studenti universitari. La proposta, si focalizza sul digitale nelle arti contemporanee, come un’opportunità per rileggere criticamente attraverso la creatività alcune modalità esautorate dall’uso quotidiano dei media in particolare durante la pandemia.

Attività di inclusione sociale

WAM WORKSHOP ARTISTICI MATTA a cura di Osvaldo Bianchi, Elena Mastracci, Jörg Grünert, Cam Lecce, Gisela Fantacuzzi e Monica Ciarcelluti.

Laboratori di teatro, musica, danza, manipolazione per i bambini/e i ragazzi/e del quartiere;

Incontri settimanali condotti da artisti formatori esperti.

Grazie alle attività pedagogiche di WAM, i giovani partecipanti acquisiscono sia maggiore consapevolezza di sé che maggiori capacità di cooperare insieme agli altri.

MATTA LIVING ORCHESTRA a cura di Osvaldo Bianchi

orchestra aperta e inclusiva per musicisti dilettanti e professionisti

fornisce un’educazione musicale basata su un apprendimento cooperativo.

Una sorta di orchestra popolare in chiave contemporanea, un contesto inclusivo dove la musica diventa collante tra diverse generazioni, culture e storie

SPAZIO MATTA_ATTIVITÀ OTTOBRE/DICEMBRE 2021

Attività ottobre-dicembre 2021 all’interno dal programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara.

31 OTTOBRE ORE 21.00 – MATTA IN SCENA | TEATRO a cura di Annamaria Talone

ESERCIZI PER VOCE E VIOLONCELLO

SULLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE INFERNO

voce, Chiara Guidi; violoncello, Francesco Guerri; produzione, Societas

Tracciamo segni sul cammino di Dante e quei segni diventano il nostro cammino. Per ogni canto scegliamo la lunghezza delle pause, le riprese, le cesure, le emozioni dei tracolli e delle risalite guidati da un sentimento di immagine che, passo dopo passo, ci guida nella composizione finché, giunti al termine del canto, si ricomincia a camminare in un altro spazio.

ATELIER MATTA a cura di Monica Ciarcelluti.

30-31 OTTOBRE

6-7 NOVEMBRE

WORKSHOP “DIGITAL PERFORMING ART”

a cura di Renzo Francabandera e Michele Cremaschi

AGITAZIONE SON’ORA: percorsi performativi fra territorio reale e territorio emotivo

Quale è il confine fra il tracciato geografico e quello emotivo delle nostre vite? Dove inizia il mondo che abitiamo nella mente e quello cosiddetto reale? Dove si incontrano, dove si allontanano?

L’arte performativa dentro il tessuto urbano e nell’esistenza privata delle persone annoda questi due mondi e attraverso il ricorso alla digitalità permette a tutti di ragionare su cosa significhi abitare un luogo oggi. Da sempre siamo protagonisti della nostra personalissima realtà aumentata ma spesso siamo incapaci di raccontarla agli altri, proprio mentre veniamo subissati da universi artificiali che non ci appartengono.

14 NOVEMBRE ORE 18.00 – MATTA IN SCENA | TALK

Museo Laboratorio – Ex Manifattura Tabacchi, Città Sant’Angelo

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MESSAGGI RIVOLUZIONARI di Antonin Artaud

Nuova edizione italiana a cura e con un saggio di Marcello Gallucci

A più di un quarto di secolo di distanza torna in libreria “Messaggi Rivoluzionari”, il volume in cui Antonin Artaud racconta la straordinaria vicenda del suo viaggio in Messico nel 1936: la raccolta dei saggi e degli articoli del periodo si è arricchita degli scritti di La Avana, solo recentemente ritrovati, che rendono possibile l’approfondimento di nuovi panorami tematici. [Jaka Book, 2021]

24-28 NOVEMBRE – MAC | MATTA ARTE CONTEMPORANEA a cura di Marcella Russo

#SPOTLIGHT#1: ABITARE L’ARTE, Spotlight sull’Arte pubblica in Italia

Residenza artistica di Michele Giangrande

24 NOVEMBRE 2021 – ORE 17.00

L’opera di Michele Giangrande. Incontro con l’artista e presentazione del workshop.

A seguire, proiezione di:

Odissea Dandy – Michele Giangrande e il suo atelier

The Hyperzoo

28 NOVEMBRE 2021 – ORE 15.30

ABITARE l’ARTE Incontro/Tavola Rotonda con la cittadinanza

A seguire, Azione/performance o installazione partecipata

1 DICEMBRE ORE 18.30 e replica ore 21.00 – MATTA IN SCENA | DANZA a cura di Anouscka Brodacz

OPEN DRIFT / PESO PIUMA

Due performances dal progetto biennale SWANS NEVER DIE.

OPEN DRIFT

di Philippe Kratz; performer Antonio Tafuni e Nagga Baldina; musica Borderline Order

Inspirata alla Morte del Cigno, “Open Drift” di Philippe Kratz, lavora sulla Transizione, nel senso che la coreografia è una rappresentazione dei momenti finali di un essere vivente e come tale allude all’idea della trasformazione. “Tutta la vita può essere vista come una sequenza di trasformazioni. È possibile invece incapsulare un singolo momento nel tempo? Con questo duetto ho voluto provare a farlo”.

Philippe Kratz presenta infatti un duo, come sua rilettura personale del cigno, con un danzatore bianco ed uno di colore.

PESO PIUMA

di e con Silvia Gribaudi; musiche, Nicola Ratti

Peso piuma è una performance ispirata alla prima versione composta nel 1901 de “La morte del cigno”, creata dal coreografo Michel Fokine e danzata da Anna Pavlova, andata in scena per la prima volta nel 1907 a San Pietroburgo.

“In 15 minuti – spiega Silvia Gribaudi – insieme con il pubblico, ripeto la ricerca dell’intimità del corpo, l’abbandono ad esso. Un ricostruire nuovi movimenti, con fatica e felicità, ripetendo quelle braccia e quel collo spezzato che Anna Pavlova ha resi iconici. Cerco di partire dal mio corpo con quei passi che danno slancio dentro alla caduta. È un cadere per rialzarsi”

In chiusura della replica delle 21, incontro con il pubblico degli artisti Silvia Gribaudi e Philippe Kratz.

4 DICEMBRE ORE 21.00 – MATTA IN SCENA | DANZA a cura di Anouscka Brodacz

“MAGUY MARIN – L’URGENCE D’AGIR” – FILM

Introduce Cristina Squartecchia

Film consacrato ad una delle più grandi coreografe del nostro tempo attraverso lo spettacolo “May B” ispirato all’opera di Samuel Becket. Un lavoro sulla trasmissione ai giovani di un pensiero ed un modo di danzare. [105’ in francese]

5 DICEMBRE ORE 18.00 – MATTA IN SCENA | TALK

COESISTERE, RAMMENDARE, IMMAGINARE:

SUL POLITICO E SUL DOMESTICO NELLE ARTI PERFORMATIVE

Talk di Giulia Palladini

Giulia Palladini è Professore Associato presso il Dipartimento di Drama, Theatre and Performance dell’Università di Roehampton a Londra. Ha presentato il suo lavoro in qualità di teorica ed educatrice in numerose istituzioni a livello internazionale.

11 DICEMBRE ORE 21.00 – MATTA IN SCENA | TEATRO a cura di Annamaria Talone

ASHES – CENERI

performance di e con, Marco Cavalcoli, Ivan Graziano, Monica Piseddu, Arianna Pozzoli

dramaturg, Riccardo Fazi; occhio esterno, Claudia Sorace; produzione, Muta Imago

Ashes – ceneri è il tentativo di tradurre l’universo suggerito dal testo teatrale in termini sonori. Come in una partitura d’orchestra, i suoni che attraversano il racconto prendono vita attraverso le voci e i corpi di cinque performer; il materiale di Čechov affiora, esploso, disperso, da un continuum sonoro che immagina e sogna il racconto di un punto fermo nello spazio ma in continuo movimento nel tempo.

12 DICEMBRE ORE 18.00 – MATTA IN SCENA | TALK

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

DIALOGHI CON ARTISTI DI TEATRO

L’autrice Chiara Pirri Valentini dialoga con il dramaturg Riccardo Fazi

Le interviste raccolte in questo volume compongono un campione di artisti di diverse generazioni, rappresentanti della scena internazionale, efficaci per comprendere posture, formati, procedimenti costruttivi e temi della scena del secondo decennio del Nuovo Millennio. [Bulzoni editore, 2021]

WAM – WORKSHOP ARTISTICI MATTA

a cura di Osvaldo Bianchi, Elena Mastracci, Jörg Grünert, Cam Lecce, Gisela Fantacuzzi e Monica Ciarcelluti.

TEATRO – MUSICA – DANZA – ARTI VISIVE

ASCOLTO E MOVIMENTO

Laboratorio di propedeutica teatrale e musicale

Formatori: Osvaldo Bianchi, Elena Mastracci

Destinatari: bambini dai 5 ai 9 anni

lunedì dalle 17.00 alle 19:00

SE L’ALTRO FOSSI IO

Laboratorio multidisciplinare, teatro, arti visive e arti plastiche

Formatore: Jörg Grünert, Cam Lecce

Destinatari bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni

martedì dalle 17.00 alle 19.00

TEATRO E MOVIMENTO

Laboratorio per la creazione di uno spettacolo dal vivo/performance tra teatro-movimento e/o site specific

Formatore: Gisela Fantacuzzi e Monica Ciarcelluti

Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni e dagli 11 ai 15 anni

mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 17.15 alle 18.30

MATTA LIVING ORCHESTRA

orchestra aperta e inclusiva per musicisti dilettanti e professionisti

Formatore: Osvaldo Bianchi

Destinatari: ragazzi 14-18‬ anni‬‬‬‬‬‬‬

lunedi dalle 19.00 alle 21.00