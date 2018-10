Spaventati dalla lite tra i genitori, figli di una coppia si nascondono in un armadio

LUCO DEI MARSI – Una lite in famiglia ha talmente impressionato i figli di una coppia a Luco dei Marsi che questi si sono chiusi nell’armadio. Il padre è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti. L’uomo, un marocchino 35enne, con cittadinanza italiana, e’ stato arrestato dai carabinieri, dopo l’allarme lanciato dai familiari della moglie, una 36enne di Luco, dove la donna si era rifugiata per sfuggire al marito.

Sono stati gli stessi militari dell’Arma durante l’accurato sopralluogo a notare che da un armadio sbucavano tre ragazzini terrorizzati che, evidentemente per mettersi al riparo dalla violenta lite in famiglia, con protagonisti i genitori, avevano cercato riparo all’interno. La moglie, che ha rifiutato di essere visitata, e’ tornata in casa per abbracciare e rassicurare i tre figli.