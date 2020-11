Spal – Pescara: le dichiarazioni di Oddo alla vigilia della gara

La squadra dovrebbe scendere in campo con il modulo delle ultime partite, che consente di sfruttare le caratteristiche dei giocatori

PESCARA – Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spal – Ferrara, il tecnico biancazzurro. Massimo Oddo. ha parlato di una squadra avversaria molto forte, tra le sei-sette più quotate del campionato, che andrà affrontata con rispetto ma senza paura. Si é detto fiducioso che i suoi giocatori possano fare una buona gara, proseguendo il cammino iniziato nella gara prima della sosta, soprattutto con lo stesso spirito e lo stesso atteggiamento mentale, cercando di portare a casa punti da Ferrara.

Oddo ha sottolineato che ancora dovrà fare a meno di alcuni giocatori della rosa mentre ne avrà a disposizione altri che non sono ancora al meglio della condizione. Pertanto, non gli resta che affidarsi al modulo schierato nelle ultime partite perché é quello che consente si sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori e di donare alla sqaadra la compattezza che le serve per correre meno rischi, a costo di avere un attaggiemento meno aggressivo.

Il tecnico si é detto comtento del gruppo, perché é sempre disponibile e sempre pronto a capire il momento e le difficoltà e a fare quello che gli chiede. Passando a parlare dei singoli, ha detto che Asencio garantisce una maggiore presenza in area rispetto a Ceter e va sfruttato per le caratteristiche che ha. Vokic e Fernandez erano poco concosciuti ai più ma stanno facendo bene: quindi, quello che conta alla fine sono le valutazioni che si possno fare coi propri occhi sulla base di quello che si vede sul campo e in allenamento. Di mercato Oddo non ha voluto parlare perché ritiene sia prematuro: ora serve proseguire bene, dopo una partenza amara, e a gennaio si valuterà il da farsi ed eventualmente quali giocatori acquistare.

Foto di repertorio