Il Sostenibilità Tour sbarca a Tollo: ecco quando seguire l’evento

L’evento, organizzato da Save The Planet, potrà essere seguito giovedì 13 maggio sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Tollo

TOLLO – Giovedì 13 maggio alle ore 20.45 il Sostenibilità Tour organizzato da Save the Planet sbarca in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Tollo.

Si racconteranno in maniera diversa i cambiamenti climatici, le conseguenze sui territori ma soprattutto le soluzioni che si possono attuare, a tutti i livelli, dal singolo cittadino fino all’amministrazione.

Cosa sono davvero i cambiamenti climatici? Ma perché dovrebbe importarci? In che modo colpirà “a casa nostra”? Abbiamo delle soluzioni? Ma ci sono anche delle opportunità da cogliere? Sarà un evento per chiarire una volta per tutte queste domande con i dati più aggiornati e le idee più innovative.

Grazie all’utilizzo di nuove piattaforme, durante la serata le persone potranno interagire con i relatori grazie al proprio smartphone. In questo modo l’evento diventerà ancora più dinamico e partecipato, rispondendo in diretta a domande, sondaggi e fornire input utili per la discussione.

Durante la serata verranno raccolte opinioni e idee dai cittadini con modalità di azione partecipata per permettere a tutti di esprimere il proprio punto di vista. Non solo più coinvolgimento, ma anche una serie di spunti utili per l’amministrazione, rielaborati poi da Save the Planet e prontamente forniti per utilizzarli al meglio. Tutti i risultati elaborati verranno poi rielaborati da Save the Planet e riconsegnati, commentando i temi emersi.