Sospesi gli spettacoli delle stagioni teatrali ACS in Abruzzo fino al 3 aprile

REGIONE – In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 riguardo le misure da adottare per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo informa che gli spettacoli inerenti le Stagioni Teatrali programmate da ACS nei Teatri di Teramo, Sulmona, Ortona, Orsogna, Atessa, Agnone sono sospesi da oggi sino al 3 aprile, e RINVIATI a data che verrà comunicata attraverso le testate giornalistiche e le pagine Facebook di ACS e dei Teatri.

Chi è in possesso del biglietto potrà riutilizzarlo nella data della messa in scena. Per un eventuale rimborso, invece, ci si recherà nei botteghini che hanno emesso il titolo mentre se il biglietto è stato acquistato on line potrà essere fatta richiesta direttamente a Ciaotickets.

Per informazioni scrivere a info@acsabruzzo.it

Per ogni aggiornamento seguite la pagina Facebook ACS Abruzzo Circuito Spettacolo @acsabruzzocircuitospettacolo