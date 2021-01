Sospensione idrica a Pescara il 7 gennaio: ecco dove

PESCARA – In una nota ACA informa che allo scopo di individuare i punti di perdita idrica, in Via del Palazzo si rende necessario sospendere temporaneamente la fornitura idrica nella zona; lo stop è previsto nella notte di giovedì 7 gennaio 2020 a partire dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00 del mattino successivo.

La sospensione della fornitura idrica interesserà le seguenti vie e traverse laterali:

Via del Palazzo;

Via dell’Emigrante;

Via delle Fornaci (dal Ponte ferroviario fino all’incrocio con Via Fonte Borea).

Non si possono escludere “cali di pressione” in altre vie adiacenti.