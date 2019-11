“Sorridi, se hai tempo”, Vincenzo Olivieri presenta il suo libro

Sabato 23 novembre 2019 lo showman sarà alla Mondadori Bookstore di Pescara. Introduce l’editore Arturo Bernava

PESCARA – Un’esilarante riflessione sulla mancanza di tempo che scandisce costantemente le nostre vite. Lo showman Vincenzo Olivieri arriva in libreria con “Sorridi, se hai tempo” e promette risate. Il libro, edito da Edizioni Il Viandante, sarà presentato sabato 23 novembre, alle ore 18, alla Mondadori Bookstore di Pescara, in via Milano 74/76. L’incontro sarà introdotto dall’editore Arturo Bernava.

La capacità di far sorridere ma anche, e soprattutto, di far riflettere è la chiave del successo di Vincenzo Olivieri. Una ricetta vincente che il lettore ritrova in un libro spensierato, fatto di sorrisi e di domande, “pesanti” e pensanti, proposte con leggerezza.

Sono numerose le riflessioni che l’autore solletica, a partire dal nostro rapporto con il tempo. Siamo davvero presi a tal punto dalla frenesia della nostra vita quotidiana, da non avere più tempo di sorridere? Davvero il tempo condiziona negativamente la qualità della nostra esistenza?

Ironia e autoironia, riflessione e, perché no, anche commozione, tra ricordi, espressioni dialettali, flashback e déjà-vu.

L’AUTORE

Mix esplosivo di parole, musica e ironia garbata. Esilarante lettore della coppia moderna, della crisi generazionale, del rapporto genitori-figli, sa fotografare con una graffiante satira di costume vizi e virtù di ognuno di noi. Tra gli ultimi impegni che lo hanno visto protagonista: “Smartphone Rap”, brano scritto con Massimiliano Elia e dedicato ai Millenials, il cui videoclip ha coinvolto gli studenti del Tito Acerbo di Pescara, e il docu-spettacolo teatrale “My Amy”, da lui prodotto e diretto. È salito, invece, in cattedra con “50 e non sentirli”, progetto lanciato lo scorso anno e prodotto da Rete8: un confronto generazionale sul piccolo schermo.