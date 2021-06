Il soprano lirico abruzzese Chiara Tarquini ospite del Taobuk Festival

Il 18 giugno il soprano salirà sul palco a Taormina in occasione del Taobuk Festival, prestigiosa rassegna internazionale di letteratura

L’AQUILA – Il giovane soprano Chiara Tarquini canterà a Taormina venerdì 18 Giugno, a partire dalle 18.30, in occasione del Taobuk Festival, prestigiosa rassegna internazionale di letteratura, giunta quest’anno alla sua XI edizione. Ideato e diretto da Antonella Ferrara, il Festival prevede una serie di incontri – con protagonisti di spicco del mondo letterario e dell’arte – che si svolgeranno a Taormina tra il 17 e il 21 Giugno e che quest’anno ruoteranno intorno al tema de “La metamorfosi “.

L’ evento di venerdì pomeriggio si svolgerà presso i Giardini del Palazzo dei Duchi di S. Stefano (Fondazione Marzullo) ed è promosso dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura). L’ istituto presenterà infatti, in occasione degli Stati generali, il “Manifesto dei Patti per la lettura” -nato come mezzo di governance delle politiche di promozione della cultura del libro – attraverso questo appuntamento a cui prenderanno parte sindaci, regioni e istituzioni.

Accompagnata al pianoforte dal maestro taorminese Antonino Pellitteri, la Tarquini si esibirà alla presenza del sindaco Mario Bolognari, delle autorità del CEPELL Marino Sinibaldi e Nicola Genga, oltre che dell’ autrice Stefania Auci, dello scrittore spagnolo Manuel Villas e della stessa presidente Ferrara.

La manifestazione sarà moderata dal giornalista Paolo Conti (Corriere della Sera).

Il TAOBUK – recentemente insignito della medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo e dei Patrocini di Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura e del supporto della Regione Siciliana. Tanti e prestigiosi i nomi degli altri ospiti che si alterneranno sul palcoscenico del Festival nelle varie date in calendario, tra cui Giovanni Caccamo, l’attrice Claudia Gerini e l’ étoile Sergio Bernal.