L’AQUILA – Un omaggio al compositore italiano Francesco Antonioni quello che si terrà mercoledì 23 marzo, ore 18, all’Auditorium del Parco dell’Aquila, con I Solisti Aquilani, Alessandro Carbonare (nella foto) al clarinetto e Nora Romanoff-Schwarzberg alla viola.

Il concerto, diretto nella prima parte dallo stesso Antonioni, prevede l’esecuzione della “Ballata for 8 strings” e “Lights after the thaw” del compositore romano e, nella seconda parte, di “Lady be good” di George Gershwin nell’arrangiamento di Pantaleo L. Cammarano.

Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003, Alessandro Carbonare ha vissuto a Parigi, dove per 15 anni ha occupato il posto di primo clarinetto solista all’Orchestre National de France. Sempre nel ruolo di primo clarinetto, ha avuto importanti collaborazioni anche con i Berliner Philharmoniker, la Chicago Symphony Orchestra e la Filarmonica di New York.

Si è imposto nei più importanti concorsi internazionali. Ha registrato gran parte del repertorio per Harmonia Mundi e DECCA dando anche grande impulso alla nuova musica per clarinetto, commissionando nuovi concerti a Ivan Fedele, Salvatore Sciarrino, Luis De Pablo e Claude Bolling. Appassionato cultore della musica da camera, collabora regolarmente con eminenti artisti e amici come Mario Brunello, Marco Rizzi, Pinkas Zukerman, Yuja Wang, ed altri. Da sempre attratto non solo dalla musica “classica”, si esibisce anche in programmi jazz e Klezmer. «Guest Professor» in alcuni tra i più importanti Conservatori di tutto il mondo, ha fatto parte delle giurie di tutti i più importanti concorsi internazionali per il suo strumento. Su personale invito di Claudio Abbado, Carbonare ha accettato il ruolo di primo clarinetto nell’Orchestra del Festival di Lucerna e nell’Orchestra Mozart con la quale, sempre sotto la direzione del maestro Abbado, ha registrato per Deutsche Grammophon il Concerto K 622 al clarinetto di bassetto, premiato con il Grammy Award 2013. Il suo impegno sociale lo vede presente a sostenere progetti che possano contribuire al miglioramento della società attraverso l’educazione musicale; ha infatti assistito Claudio Abbado nel progetto sociale dell’Orchestra Simon Bolivar e delle orchestre infantili del Venezuela. Il canale satellitare SKY-CLASSICA gli ha dedicato un ritratto per la serie “I Notevoli”. È professore di clarinetto all’Accademia Chigiana di Siena e ai Corsi dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma.

Nata a New York e cresciuta a Vienna, Nora Romanoff-Schwarzberg porta avanti la tradizione musicale della sua famiglia nella quarta generazione. Ha studiato al Conservatorio di Maastricht e all’Università di Musica e Arti dello spettacolo di Vienna, dove ha completato i suoi studi in viola da concerto e musica da camera per archi. Come solista e camerista si è esibita in prestigiose case e festival come il Wiener Musikverein e il Wiener Konzerthaus, la Salle Pleyel di Parigi, DeSingel Antwerp, il Progetto Martha Argerich di Lugano, la Primavera di Heidelberg, Sommets Musicaux de Gstaad e il Festival di Salisburgo. I suoi partner di musica da camera includono Martha Argerich, Mischa Maisky, Lily Maisky, Renaud Capucon, Gabriela Montero e molti altri. In qualità di docente, è ospite regolare di masterclass di rilievo internazionale in Europa, Stati Uniti e Asia, anche presso istituzioni come il Royal College of Music di Londra e la Barratt Due Academy di Olso. Tra il 2014 e il 2018 ha insegnato viola e musica da camera presso la scuola internazionale AMADEUS di Vienna. È fondatrice e direttrice artistica del festival PODIUM Mödling, che fa parte della rete internazionale dei festival PODIUM e si dedica all’innovazione dei contenuti dei concerti. Il PODIUM Mödling ha ricevuto nel 2018 il Premio della cultura della Bassa Austria nella categoria musica. La sua discografia comprende pubblicazioni con le etichette Gramola, NAXOS, Warner Classics (ex EMI) e AVI Music. Molte delle registrazioni dal vivo di Progetto Martha Argerich hanno ricevuto nomination ai Grammy.

Per l’ingresso in sala è obbligatorio presentare il Green Pass rafforzato ed essere muniti della mascherina FFP2 da indossare per tutta la durata dello spettacolo.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0862-420369.