Solidarietà, attività e prevenzione a Pescara aspettando il Natale

PESCARA – Con un particolare ringraziamento da parte del Presidente Fabio Nieddu a tutti i volontari coinvolti nell’organizzazione di questo evento, si è conclusa la due giorni di solidarietà, attività e prevenzione organizzata dalla Croce Rossa di Pescara. Sabato e domenica in Piazza della Rinascita e lungo Corso Umberto per promuovere le varie attività svolte dalla Croce Rossa di Pescara per la nostra comunità.

“A conclusione di queste stupende giornate – ha detto Fabio Nieddu ad ogni singolo volontario – ed anche a conclusione di questo mio percorso durato quattro anni di mandato, vorrei che rimanessero nel tuo cuore due concetti fondamentali: un gruppo non è la somma delle persone che lo compongono ma qualcosa di più. E’ il mistero della forza delle idee, dello stare insieme e dei valori condivisi e, quando si crede con determinazione in un progetto comune, esso, come vedete, rischia di realizzarsi! Ed il secondo concetto è questo: non permettere a niente e nessuno di spegnere i tuoi sogni ma coltivali, inseguili e lotta ogni momento per realizzarli”.

A Piazza Salotto, di fianco alla cupola geodetica allestita per le feste, è stato montato uno stand suddiviso in quattro aree all’interno delle quali si sono svolte autonome e distinte attività. È stato allestito uno spazio riservato alla vendita dei panettoni solidali donati dalla LIDL Italia alla Croce Rossa Italiana, un altro spazio nel quale abbiamo promosso la donazione del sangue, un altro ancora destinato alla sensibilizzazione e divulgazione delle manovre di salvavita pediatriche, nonchè dei rischi derivanti dalla guida in stato di ebrezza e di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (“Sabato da schianto”). Quest’ultima attività gestita autonomamente dai nostri giovani CRI ed ha riscosso grande attenzione nei tanti giovani che si sono sottoposti ad una forte “esperienza che insegna”.

In più, presso Piazza Sacro Cuore, grazie alla stretta collaborazione avviata con la Confesercenti di Pescara, abbiamo avuto la disponibilità di una casetta in legno all’interno della quale sono stati venduti i lavoretti natalizi realizzati con passione, dedizione e di inventiva da un gruppo di nostri volontari.

È stato un bel momento di condivisione dei nostri progetti e valori con i nostri concittadini che, come sempre, vanno ringraziati per l’aiuto concreto che ci hanno dato e per il forte interesse che hanno mostrato per le nostre iniziative segno tangibile, questo, che la Croce Rossa continua ad essere un punto di riferimento per la Comunità.