Solidarietà a Pescara: Meridiana dona un congelatore al carcere

PESCARA – Si è svolta ieri, 24 luglio, la consegna di un congelatore a pozzetto alla Casa Circondariale di Pescara da parte dell’Associazione Meridiana Club Abruzzo. Alla cerimonia erano presenti il presidente Mario Scurti con il segretario Giuseppe Gatto, il Garante regionale dei detenuti Monia Scalera e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria.

“Meridiana ha sempre rivolto l’attenzione ai bisogni del territorio, per questo abbiamo accolto la richiesta del Garante dei detenuti, soddisfacendo una necessità impellente per la comunità carceraria in queste giornate tanto afose, quella di conservare gli alimenti” – ha dichiarato Mario Scurti – “abbiamo colto l’occasione per ricordare il nostro socio Gianni Cantatore ad un anno dalla sua scomparsa, una persona particolarmente sensibile alle tematiche sociali. Voglio sottolineare che il principale obiettivo della nostra associazione è la tutela della dignità umana”.