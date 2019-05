Softball, due nuove vittorie dell’Atoms’ Chieti

La squadra domina il girone di serie B, ora i successi della squadra teatina sono 9 su 10 partite giocate

CHIETI – L’Atoms’ Chieti non si ferma più: nella prima giornata di ritorno del Campionato nazionale di serie B, arrivano altre due importantissime vittorie contro l’NCS Sistemi Valmarecchia, battuto 6-2 e 9-2. Ora i successi della squadra teatina sono 9 su 10 partite giocate, una serie positiva che dura da più di un mese e che blinda il primo posto in classifica, nel girone Abruzzo – Toscana – Emilia Romagna.

Contro le emiliane il Chieti domina gara 1, grazie alla prova più che convincente della batteria composta da Giorgia Di Santo (lanciatrice) e Micaela Capitanio (catcher), che tiene a distanza l’attacco avversario. Solo nell’ultima ripresa l’Atoms’ subisce il ritorno delle avversarie che segnano tre punti, ma non riescono a completare la rimonta. Si passa a gara 2, ben gestita in pedana dalla lanciatrice Anna Salvatore e chiusa per manifesta al quinto inning sul 9-2.

Soddisfazione in casa Chieti per il doppio successo, ma non c’è tempo di guardare la classifica: ora per la squadra di mister Fabio Borselli si apre un ciclo complicato di quattro trasferte consecutive (Firenze, Parma, Bologna e Collecchio) in cui l’Atoms’ sarà chiamato a confermare i buoni risultati ottenuti nel girone di andata. Si parte già sabato prossimo (1 giugno) sul diamante della Fiorentina.

«Saranno trasferte complicate – commenta l’allenatore teatino – contro squadre tecnicamente valide e agguerrite. Il nostro obiettivo è giocare un buon softball, inserendo gradualmente nel roster anche le atlete più giovani, che in questo inizio di stagione hanno dimostrato di essere all’altezza della serie B».

Il line-up del Chieti: Di Santo, Gigante, Salvatore, Capitanio, Di Primio, Marcone, Diana, Staffieri M., D’Aviero (Staffieri V., Iurino), Del Sindaco.