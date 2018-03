Softball Chieti, al via la nuova stagione per l’Atoms

CHIETI – È stato un weekend di festa e di sport quello appena concluso a Chieti, con la società Asd Atoms’ che ha ospitato la squadra dei Challengers Berlino, per una due giorni di partite amichevoli, in vista della stagione agonistica 2018 alle porte. Sul diamante Santa Filomena di Chieti scalo (sabato) e poi domenica sul campo di Atri, le due squadre hanno dato vita a tre incontri amichevoli, che sono serviti alle ragazze per mettere finalmente gli spikes sulla terra rossa, dopo mesi di allenamento in palestra.

Graziati da una giornata di sole del tutto inaspettata, dopo le previsioni meteo della settimana, Atoms’ e Challengers sono scesi in campo schierando batterie e line-up titolari, una sorta di prova generale in vista dell’esordio in Coppa Italia, previsto per domenica 8 aprile. Il primo turno si giocherà a Chieti, dove si affronteranno le tre avversarie di sempre Atoms’ Chieti, Acilia e Macerata.

Le amichevoli tedesche sono state anche l’occasione per il manager Fabio Borselli, per poter dare spazio alle tante giovanissime provenienti dal settore under 15 abruzzese, all’esordio in una gara ufficiale. Dal loro ingresso in campo tante risposte positive, che fanno ben sperare per il futuro del softball teatino.

Al termine delle gare, il gemellaggio tra le due squadre si è spostato dal campo a tavola, per un terzo tempo a base di “arrosticini” abruzzesi.