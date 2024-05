Softball, l’Asd ATOMS’ Chieti batte il Calì Roma: sintesi della partita

Il 5 maggio l’Asd ATOMS’ Chieti si è aggiudicata il doppio incontro con il Cali Roma,con il risultato di 6-1 e 9-7. Domenica riposo

CHIETI – Prosegue il cammino vincente dell’Asd ATOMS’ Chieti nel Campionato nazionale di softball, serie B. Domenica 5 maggio la squadra del presidente Luigi Salvatore si è aggiudicata il doppio incontro con il Cali Roma, battuto per 6-1 e 9-7. Un risultato fondamentale per il ruolino dell’Atoms’ che ora viaggia a punteggio pieno dopo 4 gare.

Ma la doppia sfida con il Cali si è rivelata più difficile del previsto: le romane hanno ben giocato gara 1, mettendo in seria difficoltà le padrone di casa. Risultato in bilico sul 2-1 fino al quinto inning, quando finalmente si sblocca l’attacco dell’Atoms’, a segno con cinque battute valide.

Grande equilibrio anche in gara 2, con la lanciatrice del Chieti brava a difendere il vantaggio conquistato e a chiudere sul definitivo 9-7. In pedana per l’Atoms’ ottima prova di Anna Salvatore e Giorgia Di Santo, guidate da dietro il piatto, dal catcher Giulia D’Aviero. In attacco la media migliore è stata stabilita dal terza base Micaela Capitanio che ha messo a segno 3 battute valide.

Domenica prossima l’Atoms’ osserverà un turno di riposo. Si torna in campo domenica 19 maggio, in trasferta a Firenze, contro la Fiorentina prima in classifica.