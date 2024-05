Avezzano, si continua a lavorare per la qualità della vita dei pedoni

Avviati i lavori di rifacimento dell’asfaltatura sui marciapiedi di via Corradini. Primo step da Via Mazzini a Via Rosselli

AVEZZANO – Prosegue l’opera di riqualificazione della viabilità di Avezzano e dell’arredo urbano.

Non solo strade e vie ciclopedonali, l’attenzione dell’Amministrazione comunale è rivolta anche e costantemente alla qualità della vita dei pedoni, e in particolare per la sicurezza degli stessi.

Dopo aver completato i lavori su Via Sant’Andrea, dove sono stati completamente rinnovati strada e marciapiedi e relativa segnaletica, questa mattina sono iniziati i lavori di riasfaltatura di un lungo tratto di Via Corradini.

Alla presenza del Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, accompagnato dal Dirigente dell’Ufficio tecnico, Antonio Ferretti, e dal funzionario Antonio Basile, sono stati avviati i lavori di rinnovamento del manto di asfalto sul tratto della via centrale di Avezzano dall’incrocio con Via Mazzini sino a quello con Via Rosselli.

Ammaloramento dovuto all’usura e alle condizioni meteorologiche, oltre ad altri fattori esterni, hanno mosso l’Amministrazione a rimettere in sicurezza, oltre che in una situazione di decoro urbano, questo tratto di Via Corradini.

«Un intervento, cui ne seguiranno altri in diverse zone della nostra città – ha detto il Sindaco – mirato a migliorare la sicurezza dei pedoni che transitano sui marciapiedi. Questa, inoltre, è una zona molto frequentata di Avezzano, dove insistono molte attività commerciali e uffici privati, e quindi è necessario anche offrire una immagine della città sempre più bella e positiva».