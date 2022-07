Soccorso acquatico, si rafforza il servizio estivo sulla costa teramana

TERAMO – A supporto della normale attività svolta dall’Ufficio Marittimo e dalla Capitaneria di Porto, grazie al contributo finanziario della Provincia e alla collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, da questa settimana parte il servizio di “Presidio di soccorso acquatico” sulla costa teramana.

Presentato questa mattina in sala consiliare alla presenza di tutti i soggetti interessati e con la partecipazione dei rappresentanti dei due Comuni dove saranno fisicamente ospitati i presidi: Tortoreto e Roseto degli Abruzzi. Nei presidi per tutti i fine settimana e fino al 4 settembre si alterneranno squadre specializzate di Vigili che con l’ausilio di gommoni e moto d’acqua potranno utilmente intervenire in caso di necessità in tempi molto veloci presidiando in particolar modo quella fascia prospiciente la costa e alternandosi con i mezzi “d’altura” usati dall’ufficio marittimo.