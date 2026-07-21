Abruzzo, nuove misure per la qualità dell’aria: incentivi su trasporti e riscaldamento

L’AQUILA – La Regione Abruzzo accelera sulla qualità dell’aria e presenta un pacchetto di misure che punta a rendere più sostenibile la vita quotidiana di cittadini e lavoratori. Nel corso della conferenza stampa dedicata al Piano regionale per la tutela dell’aria, sono stati illustrati gli interventi finanziati grazie all’Accordo di Programma con il MASE, che assegna all’Abruzzo 5 milioni di euro per azioni concrete di transizione ecologica.

La strategia si muove su due direttrici: incentivare l’uso del trasporto pubblico e favorire il rinnovo degli impianti di riscaldamento domestico. Obiettivi chiari: ridurre le emissioni, migliorare la qualità dell’aria e accompagnare famiglie e lavoratori verso scelte più efficienti dal punto di vista energetico.

Il presidente Marco Marsilio ha sottolineato come le nuove direttive europee impongano traguardi sempre più ambiziosi, ma la Regione intenda affrontarli con pragmatismo: sostenere comportamenti virtuosi senza pesare sui bilanci familiari. Ridurre i consumi, ha ribadito, significa ridurre i costi, e la transizione ecologica deve produrre benefici ambientali ed economici.

Il primo intervento riguarda la mobilità: è già attivo l’avviso che copre il 50% del costo degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale per i lavoratori. La misura dispone di 1 milione di euro, di cui circa 300 mila già assegnati. Restano disponibili 700 mila euro, erogati con procedura a sportello dopo la verifica della documentazione. L’obiettivo è chiaro: spostare una parte degli spostamenti quotidiani dall’auto privata ai mezzi collettivi, riducendo traffico, emissioni e spese per chi ogni giorno raggiunge il luogo di lavoro.

La seconda misura, in partenza, riguarda il rinnovo tecnologico degli impianti di riscaldamento domestico. Il nuovo bando, finanziato con 3,5 milioni di euro, permetterà di sostituire vecchi generatori con impianti a biomassa di ultima generazione, pompe di calore o sistemi ibridi. Il contributo regionale, integrato con il Conto Termico, potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili, consentendo a molte famiglie di rinnovare gratuitamente il proprio impianto e ridurre in modo significativo i consumi energetici.

Il consigliere regionale Nicola Campitelli ha ribadito che la sostenibilità deve camminare insieme alla convenienza economica: migliorare la qualità dell’aria significa tutelare la salute, ma anche alleggerire le bollette. Un modello di transizione che punta a risultati concreti, non a slogan.

Le misure presentate si inseriscono in una strategia più ampia che negli ultimi anni ha visto la Regione investire sul rinnovo del trasporto pubblico: nove nuovi treni hanno abbassato l’età media della flotta ferroviaria a meno di tre anni e mezzo, mentre i 400 autobus acquistati per TUA hanno portato il parco mezzi a un’età media di circa otto anni e mezzo. Parallelamente, continua la realizzazione di centinaia di chilometri di piste ciclabili, pensate sia per il turismo sia per gli spostamenti quotidiani.

Il Piano regionale per la qualità dell’aria conferma così l’impegno dell’Abruzzo verso una mobilità più sostenibile, un patrimonio edilizio più efficiente e una maggiore consapevolezza ambientale.