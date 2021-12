Slobodanka Ciric presenta “Cantico dei Cantici” a Castel di Sangro

La riscrittura “dedicata”, dell’antico canto d’Amore della Bibbia ebraica e cristiana sarà presentata il 10 dicembre

CASTEL DI SANGRO – Venerdì 10 dicembre alla Pinacoteca Patiniana di Castel di Sangro, alle ore 10:00 Slobodanka Ciric, la scrittrice “serbo napolitana” cittadina del Mondo, presenta il libro “Cantico dei Cantici”, tavole interlocutorie figurative e copertina di Mila Maraniello, edito da La Città del Sole.

Una riscrittura “dedicata”, dell’antico canto d’Amore della Bibbia ebraica e cristiana che la scrittrice trasfonde in una visione contemporanea priva di barriere temporali e spaziali, e che ha per protagonisti l’Amore in tutte le sue sfaccettature e la sua Sublimazione, la Fede e la Speranza, che mai deve smarrirsi.

“Ri-scrivere il Cantico dei Cantici, raccontare la Storia dell’Amato e dell’Amata dal mio punto di vista, inserirli in contesti differenti e contemporanei, dare loro nomi diversi e sembianze nuove, renderli protagonisti di un tempo senza tempo e di uno spazio indefinito ed indefinibile che muove dagli scenari biblici fino a quelli balcanici e italici…” In ogni spazio ed in ogni tempo, la parola dominante è “Amore”.

E proprio l’Amore per le persone e per i luoghi che nel Tempo mi sono divenuti molto cari, mi ha spinto a ritornare in Terra d’Abruzzo per condividere la Poesia e la Bellezza del più nobile dei sentimenti, da me narrate con i versi, e dalla digital artist Mila Maraniello attraverso le tavole interlocutorie: quella stessa Mila che da piccola, restava per lungo tempo ad ammirare il dipinto di Teofilo Patini “Bestie da soma”, divenuto poi icona della Pinacoteca dedicata dal Comune di Castel di Sangro all’artista”.