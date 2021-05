Sisma: Pezzopane, 60 milioni per formazione frutto di battaglie Pd

“Significa non solo creare opportunità adesso ma anche sperare che domani i giovani contribuiranno a rendere prospere queste terre”

L’AQUILA – “La firma del decreto che assegna 60 milioni di euro in tre anni per attività di formazione e ricerca nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 è una buona notizia ed è frutto, lasciatemelo dire dopo tante battaglie, di un emendamento del Partito democratico all’ultima Legge di Bilancio. Una legge che, oltre ad affrontare la pandemia, è riuscita ad avere una cura e un’attenzione particolare per i territori più fragili, come quelli colpiti da eventi sismici”. Lo dichiara Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“La notizia della firma da parte della ministra Carfagna – prosegue l’esponente dem – conferma il buon lavoro fatto dal Pd. È una conferma della bontà della nostra iniziativa, così come per l’altro emendamento diventato norma che stanzia 160 milioni per il CIS (Contratto istituzionale di Sviluppo per le aree terremotate). Lavoro, giovani, formazione, sviluppo perché in quei territori ci sia ricostruzione economica oltre che materiale. Ora la ministra Carfagna porti avanti con rinnovato slancio non solo questa iniziativa che investe nella formazione e nella ricerca, ma anche le molte altre per le quali in questi anni ci siamo battuti senza sosta. La rinascita di questi territori è un cammino lungo che deve essere percorso con costanza. E investire nei giovani e nella loro formazione – conclude Pezzopane – è doppiamente importante, perché significa non solo creare opportunità adesso ma anche coltivare la speranza che un domani questi stessi giovani contribuiranno con i loro talenti a rendere prospere queste terre che tanto hanno sofferto”.