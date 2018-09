Sisma Eco Bonus: convegno nazionale a Pescara

Mercoledì 12 settembre appuntamento all’Auditorium Petruzzi. ISEA e ANCE RIUNITE, “interpretazione definitiva di Sisma ed Eco BONUS fa ristrutturare senza anticipare le spese”

PESCARA – Con la definitiva interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della cessione del credito di Sisma ed Eco Bonus la ristrutturazione oggi è finalmente possibile per tutti: chiunque può eseguire i lavori di ristrutturazione della propria casa senza dover anticipare e poi recuperare la spesa con la detrazione fiscale. Una novità senza precedenti nella storia dell’edilizia, rimasta bloccata 30 anni fondamentalmente per ragioni di liquidità: ebbene, da oggi anche chi è incapiente, cioè non ha disponibilità per usufruire delle agevolazioni fiscali, può rivendere il proprio credito ad uno degli attori del proprio cantiere, vale a dire l’impresa, un altro condomino, ecc… cioè soggetti che appartengono al cantiere. Questi comperano il credito e, pagando materialmente una somma di denaro, consentono al titolare del Bonus di eseguire i lavori integrando di suo solo una percentuale minima (magari usufruendo di un prestito da rimborsare in minuscole rate mensili).

“Salutiamo con favore la lettura definitiva della normativa perché allarga veramente a tutti la possibilità di ristrutturare spalancando la porta ad una riqualificazione del patrimonio edilizio e ad una ripresa economica – spiega Antonio D’Intino, Presidente dell’ISEA – Consorzio di Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente – però qualche domanda dobbiamo farcela. Secondo la Legge chiunque poteva ricomperare il credito ESCLUSE BANCHE E SOCIETA’ FINANZIARIE, poi l’Agenzia delle Entrate con le sue interpretazioni continue durate un anno e mezzo ha ribaltato di netto la legge ed ora, praticamente, possono comperare SOLO gli “Attori del cantiere”. Ci sono forse imprese che possono acquistare i crediti, oppure privati? Così la legge viene vanificata, di tanto. E dobbiamo chiederci – conclude il Presidente – come sia possibile che una legge dello Stato venga svuotata da una sua Amministrazione: l’esecutivo che supera il legislativo… Nei fatti siamo andati oltre i limiti della costituzionalità, anche se il diritto sarebbe capace di dimostrarci il contrario”.

Nei meandri del come e quando, entreranno tecnici di levatura nazionale provenienti da ENEA, ANCE nazionale, Deloitte, C.A.Sa. che arriveranno a Pescara relatori del convegno organizzato da ISEA, ANCE Abruzzo e tutte le territoriali Ance delle 4 province. Convegno nazionale per il quale è stata scelta Pescara come Città del Centro Italia.

Pescara, Sisma Eco BONUS: il Real Estate per costruttori, investitori e cittadini

Pescara, Auditorium Petruzzi, mercoledì 12 settembre 2018 – ore 9 / 16

Crediti formativi per Ingegneri, Architetti (piattaforma im@teria), Geometri, Geologi

PROGRAMMA

12 settembre 2017 – Auditorium Petruzzi, via delle Caserme, Pescara

Registrazione (Ore 9:00 – 9:30)

SALUTI ISTITUZIONALI (ORE 10:00 – 10:30)

P. ANTONIO D’INTINO – Presidente consorzio ISEA

RODOLFO GIRARDI – Vice presidente ANCE nazionale

ARMANDO DI ELEUTERIO – Presidente ANCE Abruzzo

MARCO SCIARRA – Presidente ANCE Pescara

ADOLFO CICCHETTI – Presidente ANCE L’Aquila

RAFFAELE FALONE – Presidente ANCE Teramo

GENNARO STREVER – Presidente ANCE Chieti

ROBERTO CHIOLA – Presidente FORMEDIL Pescara

PRIMA PARTE (ORE 10:30 – 13:00)

Moderatore Antonio D’Intino

AMALIA MARTELLI – Ricercatrice ENEA

Gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la riduzione del rischio sismico

FLAVIO MONOSILIO, Direttore centro studi ANCE nazionale – Uno strumento per il posizionamento strategico delle imprese di costruzione

FABRIZIO SAVERI, DELOITTE – Lo strumento della piattaforma Deloitte-ANCE per la cessione dei crediti d’imposta

LUIGI PETTI, Professore presso l’Università di Salerno – La classificazione della vulnerabilità sismica dei fabbricati CARMELA PALMIERI, Presidente C.A.Sa. – Dalla diagnosi energetica al progetto di efficientamento

SOFT LUNCH (ORE 13:00 – 14:00)

SECONDA PARTE (ORE 14:00 – 16:00)

Moderatore Antonio D’Intino

GUIDO SERAFINI, Direttore BPER Territoriale Adriatica – I vantaggi di una soluzione finanziaria su misura

LORENZO CIRILLO, Presidente UPPI Pescara – Il punto di vista dei proprietari immobiliari: opportunità e prospettive FRANCESCO DI CASTRI, SINTEG – Gestione dei processi per l’accesso alle agevolazioni fiscali

RODOLFO GIRARDI, Vice Presidente ANCE nazionale – Conclusioni

ORGANIZZAZIONE

Isea, Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente

Ance Abruzzo, Ance Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo

UPPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari

Formedil Pescara

PATROCINI

Ordine degli Ingegneri Provincia di Pescara

Ordine degli Architetti P.P. e C. Provincia di Pescara

Ordine degli Ingegneri Pescara

Ordine degli Geometri Pescara

Ordine dei Geologi d’Abruzzo

Fondazione Architetti

Isi, Ingegneria Sismica Italiana

ENEA,

Deloitte

Sinteg

SPONSOR: EPICA SRL CAMBIELLI EDILFRIULI

