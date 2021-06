I Sisma80 occupano le spiagge di Vasto con la loro hit estiva [VIDEO]

I Sisma80 sbarcano a Vasto col il brano, uscito il 21 giugno, che allieterà i balli di questa nuova estate, piena di speranza per il futuro

VASTO – Ecco il quarto singolo dei Sisma80, band new post punk, uscito oggi, 21 Giugno alle ore 15.00 su tutte le piattaforme digitali “Vasto”. In questo particolare momento storico, i Sisma80 decidono di occupare le spiagge di Vasto con la loro armonia e leggiadria, per la nuova hit estiva, che allieterà i balli di questa nuova estate, piena di speranza per un nuovo futuro. I Sisma80 vi aspettano sulle spiagge di Vasto, in maniera irriverente con un pezzo travolgente.