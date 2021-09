Sirius Accordion Trio oggi in concerto a Popoli per l’Ur-Fest

POPOLI – Parte Venerdì 10 Settembre la sessione conclusiva di Ur-Fest Il Teatro della Città, Festival di arti dal vivo in svolgimento nel Teatro Comunale di Popoli per iniziativa del Comune di Popoli e del Drammateatro. Un programma intenso, pensato da Claudio Di Scanno, regista del Drammateatro, con il consueto intento di diversificare la proposta e accogliere artisti dei vari settori dello spettacolo dal vivo, dal teatro alla musica, dal canto alla danza.

Un Festival che giunge alla sua quarta edizione ma che raccoglie pienamente l’eredità dei tanti contesti di organizzazione delle culture di scena aperti dal Drammateatro nei suoi 35 anni di attività e che hanno visto ospiti tanti artisti italiani e di altri continenti. Si parte quindi il 10 Settembre alle ore 18.00 con un attesissimo concerto di fisarmoniche bajan di Sirius Accordion Trio, gruppo salentino composto da tre giovani musicisti nato sotto la guida del M° Germano Scurti e che si pone come obiettivo la divulgazione della fisarmonica classica all’interno delle più importanti realtà concertistiche, esprimendo le potenzialità di uno strumento troppo spesso relegato prevalentemente all’ambiente popolare.

Un Trio di fisarmoniche è un evento più unico che raro, soprattutto se usciamo dal campo del folklore per addentrarci non tanto nel “classico” quanto nel “nuovo musicale”. “Nuovo” che singolarmente sembra combaciare con l’offerta timbrico sonora dello strumento, paragonabile solo a quella dell’organo o a quella delle più sofisticate apparecchiature elettroniche.

Il trio di fisarmoniche (bayan) si presenta come un organico estremamente nuovo, dinamico e completo, composto da Michele Bianco, Alberto Nardelli e Pietro Secundo. La formazione cameristica nasce nel dicembre del 2019 sotto la guida del Maestro Germano Scurti, docente presso il Conservatorio di musica “T. Schipa” di Lecce. Il trio si esibisce per la prima volta a Ottobre del 2020 presso gli studi di Rai1 “Uno mattina in Famiglia” nella rubrica “È l’Italia bellezza”. È una formazione molto giovane che vanta già diversi successi nel panorama nazionale ed internazionale: vincitori del Concorso musicale Internazionale di S. Pietroburgo “Silk Way music competition” nella categoria musica da camera, 1° Premio al “13° Concorso Internazionale Musicale Luigi Cerritelli”, 1° Premio al “4° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Città di Sarzana”, 1° Premio Assoluto al “4th International Music Competition Domenico Savino”, 1° Premio al “1st Swiss International Music Competition” Lugano, Svizzera, 2° premio al concorso nazionale “Trio Pakosky per musica da camera” tenutosi a Piacenza, trentasei le formazioni cameristiche italiane che si sono avvicendate per l’aggiudicazione del premio. L’ultimo importante risultato ottenuto è il 1° Premio nella categoria Musica da Camera al “4ème Concours International ACCORDÈONS-NOUS 2021”, competizione che si è tenuta in Belgio, Mons: quindici i maestri provenienti da tutto il mondo che hanno espresso all’unanimità la vittoria del SiriusAccordion Trio. Quest’ultimo risultato va a suggellare il percorso artistico dei tre giovani musicisti che saranno impegnati in diversi concerti in Belgio e in altri paesi europei, affermandosi nelle più importanti realtà musicali.

Il trio si è esibito in diversi festival: Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca 2021, Concerto nella Chiesa San Francesco d’Assisi, Monopoli (BA), Marina Nettuno Yachting di Messina, Sicilia.Il SiriusAccordion Trio si pone come obiettivo la divulgazione della fisarmonica classica all’interno delle più importanti realtà concertistiche, esprimendo le potenzialità di uno strumento troppo spesso relegato prevalentemente nell’ambiente popolare.

Ingresso Libero con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al 347.7937963. Green Pass e normativa anti covid vigente.