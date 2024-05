Il 19 maggio la marathon assegnerà di nuovo i titoli di campione regionale FCI Abruzzo solo per le categorie open e amatori

AIELLI – Giunge all’ottava edizione l’ormai consueto ed atteso appuntamento di maggio con la Sirente Bike Marathon che si terrà il giorno domenica 19 ad Aielli.

I solerti organizzatori dell’Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli hanno tutto predisposto nel migliore dei modi affinchè i partecipanti possano trovare un clichè degno dell’importanza dell’evento in sè.

La Sirente Bike Marathon riscuote annualmente un gratificante successo per merito dei due percorsi che stuzzicano le gambe dei più allenati e anche quelli meno sia con la marathon di 71 chilometri che con la point to point di 34 chilometri.

La marathon quest’anno assegna di nuovo i titoli di campione regionale FCI Abruzzo solo per le categorie open e amatori. Con un dislivello complessivo di 1.800 metri, la partenza è da Aielli e con una leggera discesa si arriva al punto più basso della corsa (943 metri di altitudine) in località Fonte della Madonna. Qui la strada sterrata comincia a salire con decisione e inizia la salita più lunga fino a fonte Caperno passando per il valico di Vado Castello. Si transita anche per le località di Valle Arzano e fonte Monacesca fino ad arrivare al punto più alto nel cuore del monte Sirente (fonte Caperno) a quota 1868 metri sul livello del mare. Inizia un falsopiano e poi girando a sinistra si affronta una discesa che arriva ai Prati del Popolo dove è possibile ammirare il panorama di Ovindoli. Si gira a destra e da questo punto comincia una discesa che porta a Val d’Arano-Ovindoli. Si prosegue in piano fino a Rovere e Rocca di Mezzo con una serie di saliscendi con la vista delle splendide pareti rocciose del Sirente. Dalle fonti Anatella e Canala, si incrocia la strada che sale da Gagliano Aterno per arrivare alla piana di Baullo, per poi rituffarsi nella conca del Fucino passando per la Valle di Scafelle. Il transito per Collarmele anticipa l’ultimo sforzo in salita per arrivare al traguardo di Aielli.

Ecco le quote d’iscrizione disponibili a questo link https://www.sirentebikemarathon.it/iscrizioni/